Windsor onder de indruk van prestaties Hamilton en Verstappen in Duitsland

Lewis Hamilton heeft tijdens de kwalificatie voor de Duitse Grand Prix indruk gemaakt op Peter Windsor. De journalist deelt in zijn vlog echter ook complimenten uit aan Max Verstappen.

Hamilton en Verstappen zullen tijdens de race op Hockenheim de eerste startrij delen. Hamilton wist als enige een tijd onder de 1 minuut 12 te realiseren, terwijl de Red Bull-coureur op knappe wijze sneller was dan de tweede Mercedes van Valtteri Bottas. Doordat beide Ferrari's met technische problemen kampten, licht het voor de hand dat Hamilton, Verstappen en Bottas gaan strijden om de overwinning.

'Hamilton benadert perfectie, net als Schumacher'

Windsor acht Hamilton echter het sterkste van dat drietal. De journalist ziet dat de vijfvoudig wereldkampioen de perfectie benaderd. "Hij maximaliseert alles. Het is makkelijk om te zeggen dat het weer een saaie race is als Ferrari-fan zijnde. Maar zelfs als je Ferrari-fan bent, moet je kijken, want dit blijft niet eeuwig duren.. Het is net als in de tijd van Michael Schumacher. Toen vonden veel Britse fans het ook saai."

"Maar als je naar Michael keek, dan zag je perfectie, dat is ook met Lewis zo. Hij had nog een marge ten opzichte van Bottas. We weten en konden ook nu weer zien hoe snel Max is in die Red Bull. Lewis was in gevaar, want je zag dat Verstappen voor Bottas is geëindigd. Maar als je Lewis alleen ziet rijden, denk je dat zelfs Max niet in de buurt komt. Erg goed gereden van Lewis en Max."