Ocon stond klaar om Hamilton te vervangen tijdens Duitse kwalificatie

Het had weinig gescheeld of Lewis Hamilton was niet van start gegaan tijdens de kwalificatie in Groot-Brittannië. De Mercedes-coureur stelt dat zijn team Esteban Ocon al geprepareerd had om in te vallen.

Hamilton gaf tijdens de persconferentie na de kwalificatie aan dat hij last had van een zere keel voordat de actie op de baan begon. Mercedes zou volgens de viervoudig wereldkampioen dus een vervanger, die waarschijnlijk luistert naar de naam Esteban Ocon, hebben laten opwarmen. Dat bleek niet nodig, waarna Hamilton tijdens de kwalificatie met drie tienden voorsprong de pole position pakte.

"Ik voelde me niet goed vanochtend. Ik had een zere keel, dus we waren voorbereid voor het geval ik niet in staat zou zijn om de sessie te doen. Ik reed dus in de vrije training, maar we waren erop voorbereid om een tweede rijder in te zetten als de noodzaak daarvoor aanwezig was", vertelde Hamilton.

Kwalificatie 'redelijk normaal' volgens Hamilton

Hamilton omschreef de sessie als redelijk normaal, maar de strijd om de pole position werd makkelijker doordat beide Ferrari's geen rol speelden. "Het was een redelijk normale sessie. Het team heeft het geweldig gedaan qua timing en door ons op de juiste momenten naar buiten te sturen."

"We zagen de Ferrari's wegvallen, wat voor een verschil zorgde in de strijd die we uiteindeljk streden. Ik had echter redelijk goede snelheid, dus misschien was het spannend geworden tussen mezelf en Leclerc. Ik was vanaf Q2 echter heel blij. Het is voor Mercedes echt geweldig met hun festiviteiten voor 125 jaar autosport. Er is gen betere manier om het weekend af te trappen dan dit."