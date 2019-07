Vettel: "Toekomst Duitse Grand Prix moet niet afhangen van dollarbiljetten"

De toekomst van de Duitse Grand Prix is nog altijd hoogst onzeker en Sebastian Vettel heeft wel een vermoeden waardoor dat komt. De Ferrari-coureur ziet dat geld een belangrijke rol lijkt te spelen.

Er is nog weinig zekerheid over de kalender voor 2020. Het staat vast dat Vietnam en Zandvoort zich bij de kalender gaan voegen, terwijl het aflopende contract van Silverstone inmiddels verlengd is. Daar staat echter tegenover dat Spanje, Duitsland, Italië en Mexico nog altijd geen zekerheid hebben over de toekomst van hun race. In Spanje en Italië zijn onderhandelingen druk gaande, maar in Duitsland en Mexico is de onzekerheid groot.

Voor Vettel is het duidelijk waardoor de onzekerheid er is voor Duitsland: volgens de Duitser is het een kwestie van geld. "We hebben deze situatie eerder gehad. Het hangt ervan af of we iemand vinden die er geld in kan stoppen. Gelukkig deed Mercedes dat dit jaar, dus het is geweldig dat we hier nog steeds zijn. Ik weet echter niet hoe de toekomst eruit ziet."

"Buiten het feit dat ik een Duitser ben, zie ik Duitsland als een plaats waar de fans nog steeds grote honger naar racen hebben. Het is een plaats waar de automobielindustrie een zeer belangrijke rol speelt. Het is niet voor het eerst dat bepaalde mensen anders denken en in feite gewoon dollarbiljetten voor ogen hebben."