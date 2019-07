Circuit de Catalunya ontkracht verhalen over contractverlenging voor 2020

De organisatie van de Grand Prix van Spanje heeft nog altijd geen nieuw contract weten te sluiten met de Formule 1. Het Circuit de Barcelona-Catalunya maakte met een statement duidelijk dat berichten over een nieuw contract niet op waarheid berusten.

Na de editie van 2019 liep het contract van het Circuit de Barcelona-Catalunya met de Formule 1 af. In een eerder stadium werd al aangekondigd dat het circuit de onderhandelingen over een nieuw contract van start heeft laten gaan, maar vooralsnog kwamen er nog geen bevestigende berichten over een akkoord naar buiten.

Berichten over akkoord kloppen niet volgens circuit

Vandaag druppelden vanuit Duitsland echter berichten binnen dat het Spaanse circuit een nieuw contract overeengekomen is met de Formule 1. Het contract zou met de looptijd van een seizoen verlengd zijn, terwijl er opties zouden zijn om het contract nog langer door te laten lopen. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is met een officieel statement naar buiten gekomen om de verhalen te ontkrachten.

"Er is nog geen overeenkomst bereikt met de Formule 1 om de overeenkomst voor de Spaanse Grand Prix op het Circuit de Barcelona-Catalunya te verlengen. De onderhandelingen over het verlengen van het contract met de Formule 1 blijven verder gaan. Zodra er een overeenkomst is bereikt, ongeacht dat is voor een vernieuwing van het contract of het uitblijven daarvan, dan zal dat officieel bekendgemaakt worden via de gebruikelijke kanalen door Circuit de Barcelona-Catalunya."

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is een van de vijf circuits waarvan het contract met de Formule 1 na 2019 afloopt. Tot dusver is alleen het contract van Silverstone verlengd, maar ook Duitsland, Italië en Mexico wachten nog op zekerheid over hun toekomst op de Formule 1-kalender voor 2020 en daarna.