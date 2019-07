De titelstrijd van 2003 was een van de spannendste in de afgelopen twee decennia. Tot en met de laatste race hielden Michael Schumacher en Kimi Raikkonen kans op de wereldtitel, terwijl Juan Pablo Montoya alleen op basis van het aantal behaalde zeges geen kampioen meer kon worden.

Tijdens de twaalfde race van het seizoen op Hockenheim, gewonnen door Montoya, liep Raikkonen een gevoelige tik op in de titelstrijd. De McLaren-coureur kwalificeerde zich op de vijfde positie, maar zag zijn race nog voor de eerste bocht ten einde komen door een botsing met Rubens Barrichello. Een puntenklassering leek op basis van de kwalificatie tot de mogelijkheden te behoren, waardoor Raikkonen mogelijk op Hockenheim de titel verloor. Uiteindelijk was zijn achterstand op Schumacher slechts twee punten, punten die hij misschien wel misliep in Duitsland…