Grand Prixview: Duitsland 2019

Na een knotsgekke Britse Grand Prix op Silverstone is het nu de beurt aan Duitsland. De Grand Prix van Duitsland is race nummer elf van dit seizoen. Het circus reist af naar Hockenheim om op de Hockenheimring te racen. Het circuit kent veel autosportgeschiedenis.

Het ooit zo roemruchte hogesnelheidscircuit door de Duitse bossen is tegenwoordig echter niet meer dan een 4,574 kilometer lang technisch circuit, ontworpen door Hermann Tilke. In 2014 leek Hockenheim de plek op de Formule 1-kalender te verliezen, maar wist zich toch terug te knokken. Sebastian Vettel en Nico Hulkenberg racen voor eigen publiek, waar Vettel vorig jaar zijn auto in het grind parkeerde.

Het circuit

De Hockenheimring in Baden-Württemberg werd in 1932 aangelegd en destijds vooral gebruikt als testcircuit voor Mercedes. In 1938 werd het circuit hernoemd naar Kurpfalzring en werd de oorspronkelijke driehoek ingekort naar een racebaan van bijna zeven kilometer. In 1965 ging de baan opnieuw op de schop vanwege de aanleg van de A6, de Autobahn die tegenwoordig nog steeds vlak langs de hoofdtribunes van het circuit loopt. De laatste keer in 2002 ging de Hockenheimring op de schop. Het oorspronkelijke circuit was bijna zeven kilometer lang en liep grotendeels door de bossen nabij Hockenheim, maar het huidige doet dat niet. Het enige wat behouden is gebleven in het huidige circuit van 4.574 meter, is de stadionsectie en start-finish.

De kwalificatie vangt om 15.00 uur aan en de race om 15:10 uur. Beiden zullen op zaterdag en zondag bij Ziggo Sport te volgen zijn vanaf respectievelijk 14.30 uur en 14.00 uur.

Lengte circuit 4.574 meter Aantal raceronden 67 Totale race-afstand 306,458 kilometer Ronderecord 1:13.780 (Kimi Raikkonen, 2004)

Het Duitse circuit bevat twee DRS-zones. De coureurs kunnen hun achtervleugel openen tussen bochten 2 en 3 en bochten 4 en 6. De derde zone van vorig jaar, tussen de laatste en de eerste bocht, is geschrapt.

Rijrichting Met de klok mee Aantal bochten 17 (6 naar links, 11 naar rechts) Afstand start naar eerste bocht 260 meter Rempunten van meer dan 2G 5, waarvan 3 zwaar Percentage volgas 60 procent Hoogste laterale G-kracht 4.4 G in bocht 1 Lengte pits onder limiter 300 meter Duur van rit door pits 21 seconden Brandstofverbruik Hoog Kant van pole position Links Bandencompounds C2, C3, C4 Kans of safety car Laag Kans op regen Gemiddeld

De kanshebbers

Topsnelheid lijkt erg belangrijk te worden op de Hockenheimring en daarom is Mercedes meteen de favoriet. Het team rijdt in Duitsland een thuisrace en de karakteristieken van de baan zijn in het voordeel van de Mercedes-mannen. Achter Mercedes zal een strijd losbarsten tussen Red Bull Racing en Ferrari. In de afgelopen races heeft Red Bull het gat in het kampioenschap naar Ferrari weten te verkleinen, dus de Oostenrijkers zullen graag de tweede plaats van Ferrari willen overnemen in Duitsland. Ook in de middenmoot kan van alles gebeuren. Waar McLaren zichzelf in de vorige races liet zien, kan ook Alfa Romeo opeens sterk uit de hoek komen, net als Renault.

Vorig jaar in Duitsland

Sebastian Vettel leek vorig jaar op weg naar de zege op Hockenheim, tot een klein regenbuitje hem verraste. De Ferrari-coureur parkeerde zijn auto in de grindbak tijdens zijn thuisrace en zag Lewis Hamilton de overwinning daarna pakken. Valtteri Bottas maakte het feest van Mercedes compleet, terwijl Kimi Raikkonen Max Verstappen wist af te stoppen voor de derde podiumplek.

Beste tijd VT1 1:13.535 (Ricciardo) Beste tijd VT2 1:13.085 (Verstappen) Beste tijd VT3 1:34.577 (Leclerc) Beste tijd Q1 1:12.505 (Raikkonen) Beste tijd Q2 1:12.152 (Bottas) Beste tijd Q3 1:11.212 (Vettel) Snelste raceronde 1:15.545 (Hamilton) Totale raceduur 1 uur 32 minuten en 30 seconden Gemiddelde snelheid 211,9 kilometer per uur Hoogste topsnelheid 353,7 kilometer per uur Podium Hamilton - Bottas - Raikkonen Winnende strategie 1 stop, ronde 42 Totaal aantal stops 40 Aantal uitvallers 5

Het weer

Wordt de Duitse Grand Prix de eerste race van 2019 met regen? Volgens de voorspellingen is dat zeker niet onmogelijk. Voor de vrijdag worden de zon en tropische temperaturen verwacht, maar op zaterdag en zondag is er een aanzienlijke kans op regen- en onweersbuien. De temperaturen liggen op die dagen ook niet meer boven de 30 graden Celsius.

Trivia

De meest succesvolle coureur van de Duitse Grand Prix is Rudolf Caracciola, die tussen 1926 en 1939 zes keer won. Michael Schumacher behaalde 4 overwinningen in zijn thuis Grand Prix, allemaal op de Hockenheimring. Ferrari is de meest succesvolle constructeur met 22 overwinningen.

Tijdens de Duitse Grand Prix van 2014 werd Nico Rosberg de eerste Duitse coureur die de Duitse Grand Prix in een Duitse auto won.

Lewis Hamilton heeft de kans om Schumacher's overwinning op Duitse Grand Prixoverwinningen te verslaan tijdens het 2019-evenement. Hij heeft vier keer gewonnen - drie keer in Hockenheim en één keer op de Nürburgring.