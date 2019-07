Leclerc: "Dood Bianchi motiveerde me om hem trots te maken"

Het is inmiddels iets meer dan vier jaar geleden dat Jules Bianchi overleed. Voor goede vriend Charles Leclerc is dat nog altijd een grote bron van motivatie voor hem tijdens het racen.

Bianchi liet in juli 2015 het leven, nadat hij sinds oktober 2014 in het ziekenhuis lag door verwondingen die hij opliep tijdens de Japanse Grand Prix. Nog geen drie jaar na de dood van Bianchi maakte Leclerc, het petekind van de Fransman, zijn Formule 1-debuut bij Sauber, terwijl hij voor het seizoen 2019 de gedroomde promotie kreeg naar Ferrari.

Nooit twijfel over stopzetten carrière bij Leclerc

Leclerc, die zijn vader in 2017 verloor toen hij in de Formule 2 reed, vertelde aan BBC Sport dat er na Bianchi's dood geen twijfels bestonden over het voortzetten van zijn carrière in de autosport. "Er waren absoluut geen gedachten om mijn carrière te stoppen door dat, op geen enkel moment. Vanaf het begin als je in deze sport komt, weet je hoe gevaarlijk het is. Het zal nooit een veilige sport zijn."

"Natuurlijk worden de auto's veiliger en veiliger, maar met 340 kilometer per uur kan het nooit veilig zijn. Dat wist ik vanaf het begin. Ik wilde gewoon goed zijn voor hem, omdat hij me veel geleerd heeft. Hij heeft me altijd vooruit gepusht en geholpen beter te worden, en de enige gedachte die ik had toen het gebeurde was om mijn best voor hem te doen en hem trots te maken."