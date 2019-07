Albert Park kan lay-out circuit gaan wijzigen met nieuw contract

Na het ondertekenen van een nieuw contract om tot en met 2025 de Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park te houden, denkt de organisatie na om het circuit te veranderen.

Nu men de deal heeft beklonken willen de promotors van de race nadenken over een wijziging van het circuit om de wedstrijden spannender te maken. Ze hebben de intentie om de lay-out van het circuit te veranderen om het racen beter tot zijn recht te laten komen.

De plannen bevatten onder andere een 'banking' tussen de snelle bochten 11 en 12 en de daaropvolgende bocht langzamer te maken.

"Het is belangrijk om een extra investering te doen en omdat we ons contract tot en met 2025 hebben kunnen verlengen hebben we meer mogelijkheden", vertelde Andrew Westacott, de CEO van The Australian Grand Prix Corporation.

"We willen in elk geval de baan van een nieuwe laag asfalt voorzien. De coureurs hebben op dit moment gezegd dat dat nog niet nodig is omdat ze het karakter van 'stratencircuit' graag willen behouden."

"Wij denken dat we een evolutionair ontwerp kunnen toepassen om de lay-out in bepaalde gebieden aan te passen", verklaarde hij.