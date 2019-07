Racing Point met B-Specificatie naar Hockenheim

Racing Point zal dit weekend haar B-spec auto introduceren tijdens de Duitse Grand Prix. De grote upgrade is al geruime tijd in de planning, waarbij het team tijdens de Grand Prix van Monaco bevestigde dat het een 'bijna nieuwe auto' mee zal nemen naar Duitsland.

Het team zal zijn aerodynamische filosofie veranderen met deze upgrade, iets waarvan men denkt dat het de prestaties van de RP19 zal verbeteren. Ondanks het feit dat het een grote verandering is, heeft Otmar Szafnauer, teammanager bij Racing Point, ontkend dat het veranderen van de aerodynamische filosefie een groot risico is. Szafnauer begrijpt dat het de vooruitzichten van het team 'voor altijd' zal helpen.

De RP19 heeft in de eerste helft van het seizoen aardige dingen laten zien tijdens races, maar schiet te kort bij de kwalificatie. Het team heeft in de laatste zes races geen punten meer gescoord en staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap.

Sergio Perez, die zijn laatste punten scoorde tijdens de Grand Prix in Baku, hoop dat Hockenheim het keerpunt zal zijn voor het team. "Ik hoop dat Duitsland voor ons een keerpunt gaat worden", verklaarde de Mexicaan. "Ik heb de laatste tijd altijd pech, vooral op Silverstone. Ik denk dat we daar een goed resultaat hadden verdiend."

"Ik denk dat we nog voor de zomerstop goede stappen kunnen maken met de auto en hopelijk kunnen we dan iets gelukkiger zijn. Ik geloof in het werk wat de doen ik weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat we zijn op de plek waar we horen - punten scoren."

Lance Stroll was eveneens optimistisch: "We hebben de laatste wedstrijden wat pech gehad, maar de stemming in het team is nog steeds positief. Er komen dit weekend nieuwe dingen naar de auto, dus er zal veel geleerd worden tijdens de trainingen. Dit teams is erg goed in het ontwikkelen van een auto gedurende het seizoen en ik ben optimistisch dat we dit weekend wat vooruitgang kunnen boeken."