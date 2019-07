'Succesratio Marko en Red Bull Junior Team sterk tegenvallend'

Red Bull Racing heeft misschien wel het bekendste opleidingsprogramma in de Formule 1, maar Joe Saward vindt dat de succesratio van het Junior Team flink tegenvalt.

Eerder dit jaar kwam het opleidingstraject van Red Bull alweer in het nieuws. Dan Ticktum, tweevoudig winnaar van de Formule 3-race in Macau, werd enkele weken geleden uit het Junior Team gezet vanwege tegenvallende resultaten in de Super Formula. Op papier was Ticktum de eerstvolgende in de rij die moet leiden naar de Formule 1, maar daaraan is enkele weken geleden dus bruut een einde gekomen.

Helmut Marko heeft de leiding over het opleidingsprogramma, maar kan rekenen op een kritische noot van Saward. "Over het algemeen krijgen mensen wat ze verdienen, op wat uitzonderingen na. Er zijn genoeg getalenteerde coureurs, maar dan hadden ze de hersens niet bijvoorbeeld. Ze waren snel genoeg om te racen, maar er komt zoveel meer bij kijken."

"In de meeste gevallen worden de coureurs eerlijk behandeld, al is ook niet altijd zo. Dan pak ik toch weer even Helmut Marko eruit. Hij heeft meer carrières vernietigd dan wie dan ook. Sommige Red Bull-rijders zijn uit het programma gegooid terwijl ze dat niet direct verdienden. Ik weet dat het wreed is, maar dat is zoals hij denkt hoe het moet", stelt Saward in de podcast Missed Apex.

'Verstappen eigenlijk geen succesverhaal van Red Bull'

Volgens Saward ligt de succesratio van het opleidingsprogramma te laag en mag Max Verstappen eigenlijk niet tot die succesverhalen gerekend worden. "Maar als je kijkt naar het succesratio van Red Bull: Sebastian Vettel is hun succes en Daniel Ricciardo straks ook. Max Verstappen was nooit echt een Red Bull-rijder, omdat hij pas later naar het programma gehaald werd. Dat was de juiste beslissing."

"Ze hebben coureurs weggegooid als Jean-Eric Vergne en er zijn er nog veel meer. Er is een hele lijst met goede coureurs die zij bij het vuilnis hebben gezet. Er zijn gevaren als je een juniorteam ingaat en Red Bull is het meest gevaarlijk, maar als je geen andere keuzes hebt, doe je het."