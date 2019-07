Russell: "Aankomende updates kunnen drie tienden tot een seconde opleveren"

George Russell wil ondanks zijn moeizame debuutseizoen bij Williams niet klagen. De Brit is blij dat hij gemiddeld gezien elke twee weken achter het stuur van een Formule 1-auto zit, ondanks dat hij achteraan de grid rondrijdt.

Russell werd in 2018 kampioen in de Formule 2, waarbij hij Lando Norris en Alexander Albon voor bleef. Daar waar zijn concurrenten in die klasse inmiddels al punten hebben gescoord in de Formule 1, is dat iets waar Russell alleen nog maar van kan dromen. Bij Williams rijdt hij het hele seizoen eigenlijk al achteraan rondt, waarbij hij wel consistent afrekent met teamgenoot Robert Kubica.

Toch bederft dat de pret niet voor Russell, zo vertelde hij aan Auto Hebdo. "Hoe kan je niet blij zijn als je iedere twee weken in een Formule 1-auto mag rijden? Ik word betaald om het werk te doen waar ik als kind van droomde. Ik weet dat we door een lastige periode gaan, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Mijn tijd zal komen."

Russell vertrouwt op aankomende updates Williams

Russell staat ook achter de plannen waarmee Williams terug wil keren richting de middenmoot. "Ik ben me bewust van de historie van het team en het is een privilege om deze kleuren te verdedigen. Iedereen weet hoe we momenteel presteren, maar het is een project voor de lange termijn. We hadden voor de korte termijn dingen kunnen doen om onmiddellijk winst te pakken, maar het team heeft een algemene visie die veel verder reikt."

In de komende races verwacht Russell echt verbeteringen. "We boeken in etappes voortgang op dit moment. Het team had een erg lastig seizoen vorig jaar en wilde veel veranderingen doorvoeren aan de organisatie. Het is echter alsof ze twee stappen achteruit moesten zetten, voor ze er drie vooruit konden maken. De fundering is er nu om de auto sneller te maken en ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen."

"Op Silverstone hadden we de eerste onderdelen van een grote aerodynamische evolutie, die ideaal gezien van nu tot en met Hongarije geïntroduceerd wordt. De getallen van wat eraan komt suggereren een significante voortgang in dat we hopen in staat te zijn met andere auto's op de baan te vechten. Of het drie tienden, zes tienden of een volle seconde tijdwinst oplevert, weten we niet 100 procent zeker."