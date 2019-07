Mercedes rijdt met speciale livery in Duitsland ter ere van 125 jaar autosport

Mercedes zal tijdens de Grand Prix van Duitsland met een speciale kleurstelling rijden. De regerend kampioenen doen dat ter ere van 125 jaar autosport.

In de historie wordt vaak gezegd dat de eerste competitieve race met auto's op 22 juli 1894 verreden werd tussen Parijs en Rouen in Frankrijk. Aan die race namen 102 auto's deel. Mercedes, dat komend weekend tevens haar 200ste start in de Formule 1 zal maken tijdens haar thuisrace, zal met haar kleurstelling een eerbetoon brengen aan de historie van de autosport.

"De race van dit jaar is erg speciaal: we zijn de titelsponsor van de Mercedes-Benz Großer Preis von Deutschland en de race zal de 200ste start van Mercedes in de Formule 1 betekenen", zei teambaas Toto Wolff. "We zullen ook een opmerkelijke verjaardag vieren op Hockenheim: 125 jaar autosport. In 1894 werd tussen Parijs en Rouen de eerste race met auto's gehouden."

"De winnende machine had als hart een motor die volgens het ontwerp van Gottlieb Daimler geproduceerd was. Het was het begin van een geweldige autosporttraditie die tot op deze dag doorgaat. We zijn enorm trots om het volgende hoofdstuk in dit verhaal te schrijven. Om eer te betonen aan onze geschiedenis, zullen we een speciale kleurstelling dragen tijdens de race."

Mercedes blijft waakzaam voor thuisrace

Mercedes domineerde de Britse Grand Prix, waar het haar zevende dubbelzege van het seizoen pakte. Lewis Hamilton was overtuigend de sterkste op Silverstone. Wolff zegt dat de focus van het team ligt op het maximaliseren van het potentieel van het weekend, waarbij het 'waakzaam' moet blijven: het wordt warm op Hockenheim - een factor waardoor Mercedes wankelde in Oostenrijk.

"Terwijl er naast de baan veel gebeurt, ligt onze focus op onze prestaties op het circuit. Het weerbericht zegt dat de temperaturen hoog zullen zijn en dat was voor ons een enorme uitdaging in Oostenrijk, dus we moeten waakzaam blijven. Net als Spielberg is Hockenheim een relatief kort circuit, wat de gaten tussen de verschillende teams dicht. We blijven nederig en werken hard om het best mogelijke resultaat te behalen."