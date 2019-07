Haas F1 laat coureurs in Duitsland weer met verschillende configuraties rijden

Haas F1 zal tijdens de Duitse Grand Prix Romain Grosjean en Kevin Magnussen wederom op pad sturen met verschillende varianten van de VF-19, nadat het eerste experiment daarmee op Silverstone faliekant mislukte.

Tijdens de Britse Grand Prix stuurde Haas F1 haar coureurs al met verschillende varianten van de VF-19 op pad. Grosjean bestuurde een versie van de bolide zoals die in Australië op de grid stond, terwijl Magnussen wel voorzien was van de laatste updates. Door een direct vergelijk te maken, wilde het Amerikaanse team een oorzaak vinden voor de matige prestaties van 2019.

Experiment met verschillende auto's wordt in Duitsland voortgezet

Dat experiment mislukte echter, omdat Grosjean en Magnussen elkaar al in de eerste ronde van de race raakten. Teambaas Günther Steiner baalde daar na de race al van en gaf in zijn voorbeschouwing op de Duitse Grand Prix aan dat het experiment op Hockenheim voortgezet gaat worden. "We hebben hiervoor gekozen om data te verzamelen en beter te begrijpen wat het verschil tussen de auto's is, wat goed of minder is, zodat we daarna kunnen zien waar we verbeteringen door kunnen voeren."

"We wisten niet zeker of de upgrade van Barcelona een verbetering was. We doen dit op nieuw op Hockenheim, wat een ander type circuit is met andere temperaturen - ze zullen veel hoger zijn - en, zoals we allemaal weten, konden we tijdens de laatste race op Silverstone maar weinig data verzamelen met beide auto's."

"Wat betreft de afstelling is het geen groot probleem. Iedere coureur heeft zijn eigen engineers die daaraan werken. Het is vooral extra werk voor de engineers in de fabriek, die dan de data moeten vergelijken en de auto beter moeten maken. Qua afstelling is het geen groot verschil. Natuurlijk maakt het de zaken niet makkelijker, maar we kunnen dat kleine beetje extra werk wel aan."