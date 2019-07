Verstappen en Bottas positief over voorstel om bijtanken terug te laten keren

Bijtanken tijdens races in de Formule 1 is sinds 2010 verboden. FIA-president Jean Todt ziet het echter graag terugkeren en ook voor Max Verstappen en Valtteri Bottas zouden het een stap in de goede richting vinden.

Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend gaf Todt aan dat hij graag een aantal hervormingen zou willen zien in de Formule 1. De president van de FIA pleitte onder andere voor een verbod op een aantal hulpmiddelen voor coureurs, maar ook voor een herintrede van het bijtanken. Volgens Todt zou dit ertoe leiden dat de auto's van de coureurs lichter en kleiner kunnen worden, wat mogelijk het racen ten goede komt.

Op Silverstone deden de FIA en Liberty uit de doeken hoe de reglementen voor 2021 ervoor staan en ook daar werd gezegd dat er momenteel gekeken wordt naar de mogelijke impact van het herintroduceren van bijtanken in de Formule 1. Het is dus mogelijk dat dit onderdeel van de Formule 1, dat in 2009 voor het laatst ingezet werd, in 2021 terugkeert in de sport.

Coureurs blij met voorstel voor herintrede bijtanken

Het is een idee dat bij Verstappen in goede aarde valt. De Red Bull-coureur ziet het zitten, omdat er dan minder gespaard hoeft te worden. "Ja, waarom niet? Ik ga liever de hele tijd voluit dan dat ik banden moet sparen. In Oostenrijk kon ik bijvoorbeeld ook voluit gaan. Bij bepaalde races zal het misschien wel anders zijn. Ik weet echter niet of de Formule 1 er beter van wordt als we het bijtanken herintroduceren."

Ook Bottas kijkt op een positieve manier naar zo'n verandering, omdat hij denkt dat het racen in de Formule 1 er beter van wordt. "Zolang de auto's lichter zijn, wordt het wat alles betreft beter: qua racen, banden en dergelijke. Wat er ook gedaan kan worden aan het gewicht is een bonus en daardoor gaan niet alleen wij er meer van genieten, maar gaat iedereen er meer van genieten."