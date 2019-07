Hamilton staat achter Vettel: "Hij zal als viervoudig wereldkampioen terugslaan"

Geweldig presteren doet Sebastian Vettel tot dusver niet in 2019. Lewis Hamilton heeft er echter vertrouwen in dat de Duitser terug zal slaan na een aantal fouten en moeizame momenten.

Vettel maakte tijdens de Britse Grand Prix geen beste indruk. Hij was in de kwalificatie ruimschoots langzamer dan teamgenoot Charles Leclerc, maar toch leek er op zondag een goed resultaat in te zitten door een gelukje met de safety car. Daar maakte de Ferrari-coureur echter zelf een einde aan door vol de achterkant van Max Verstappen te raken, nadat de Nederlander aan hem voorbij was gegaan.

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Vettel in de fout ging. In Bahrein spinde hij in een rechtstreeks duel met Hamilton, wat door de technische problemen van Leclerc uiteindelijk de zege schonk aan de Brit. In Canada kreeg de Mercedes-coureur de overwinning ook na een fout van Vettel, die op een onveilige manier op de baan terugkeerde en een tijdstraf van vijf seconden kreeg.

'Vettel geweldige atleet die zich zal herstellen'

Volgens Hamilton zal Vettel echter terugslaan. "Ik hou van het racen, dat is element waar ik echt van hou. Ik genoot van het strijden tegen Ferrari vorig jaar. Ik wens dat de strijd van de dag met Ferrari zou zijn, want het is anders als je racet binnen een team. Ik heb altijd gezegd dat ik het veel prettiger vind om tegen Red Bull en Ferrari te racen, maar helaas is het momenteel gewoon niet zo."

"Ik geloof er absoluut in dat hij terug zal slaan. Als je kijkt naar de grote namen die tennissen, dan is hij er daar een van. Hij heeft een lastige race gehad, maar hij is een viervoudig wereldkampioen. Hij zal zich herstellen, zichzelf terugvinden als dat nodig is en hij komt in de volgende race sterker terug. Dat is wat geweldige atleten doen."