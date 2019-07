Marko: "Vettel zou eigenlijk naar ander team moeten vertrekken"

Voelt Sebastian Vettel zich nog wel op zijn gemak bij Ferrari. Helmut Marko denkt niet dat dit het geval is en spoort zijn voormalige pupil bij Red Bull Racing dan ook aan om bij de Scuderia te vertrekken.

De afgelopen periode verloopt niet zoals gehoopt bij Vettel. Een reeks fouten aan het einde van 2018 zorgde ervoor dat hij zijn kansen op de wereldtitel in rook op zag gaan, terwijl hij in 2019 door is gegaan met het maken van fouten. In Bahrein verloor hij de kans op de zege door een spin in duel met Lewis Hamilton, terwijl hij in Canada de zege verloor door een controversiële straf, die ook volgde na een foutje van de Duitser.

Marko en Verstappen zien hogere foutenlast

Op Silverstone volgde het dieptepunt toen hij Max Verstappen vol van achteren raakte. Het valt de Nederlander op dat Vettel sinds zijn komst naar Ferrari in 2015 steeds meer fouten is gaan maken, iets wat hij in mindere mate deed bij Red Bull. "Bij Red Bull Racing maakte hij amper fouten. Je vergeet ook niet hoe je moet rijden. Waarom blijven deze dingen steeds meer weer gebeuren bij hem bij Ferrari?"

Marko lijkt wel te weten waar het aan schort: Vettel heeft een gebrek aan vertrouwen bij Ferrari en hij ziet dat een vertrek misschien wel de enige optie is. "Je maakt fouten als je niet langer jezelf bent. Het gebeurt in je onderbewustzijn. Sebastian zou eigenlijk in een andere omgeving moeten zitten. Met andere woorden: bij een ander team. Daarvoor zie ik voor 2020 echter geen mogelijkheid", zegt hij tegen Auto Bild.

'Vettel heeft onvoorwaardelijke steun team nodig'

Vettel heeft bij Ferrari een contract voor 2020, maar er gaan geruchten dat de Duitser mogelijk stopt of terugkeert bij Red Bull. De teammanager van de Oostenrijkers, Jonathan Wheatley, zegt het volgende. "Sebastian is een erg intelligente, gevoelige en warme man."

"Dat kan je zien in hoe liefdevol hij is richting zijn vrouw en kinderen, of door de fantastische speech die hij ter ere van Charlie Whiting op Silverstone gaf. Hij is niet zo'n harde man als Michael Schumacher of Fernando Alonso, die altijd konden presteren. Sebastian is een coureur die onvoorwaardelijke steun moet voelen. Dat had hij bij Red Bull en heeft hij waarschijnlijk niet bij Ferrari."