Grosjean: "Ik deed niets verkeerd bij botsing met Magnussen"

Romain Grosjean en Kevin Magnussen maakten geen goede beurt tijdens de Britse Grand Prix. De Fransman verwacht nu ook dat hij naar 'het kantoortje van de baas' geroepen wordt na hun botsing op Silverstone.

Het coureursduo van Haas F1 maakte zondag al in de openingsronde contact met elkaar. Dit leidde ertoe dat Grosjean en Magnussen in eerste instantie een lekke band opliepen, maar na drie ronden zat voor beiden de race er helemaal op. Het sloot een slecht weekend voor Haas F1 af, waarin het probeerde haar problemen met de racesnelheid te begrijpen door Grosjean in een auto met de specificaties van Australië te laten racen.

Grosjean verwacht naar kantoortje baas te moeten komen

Teambaas Günther Steiner kon niet geloven dat de coureurs van zijn team elkaar in de eerste ronde raakten. Volgens Grosjean zat Magnussen in een blinde vlek en hij gelooft dat hij zijn auto niet verkeerd positioneerde. "Iets raakte mijn achterwiel en gaf mij een lekke band. Het is een gebied dat ik niet kan zien, een blinde vlek. Het is jammer, want we wilden verschillende pakketten vergelijken."

"Ik voelde me goed en had goede hoop voor de race, maar dat was meteen vervlogen. De schade was te groot en we moesten ons terugtrekken. Als de band rafelig wordt, loopt de vloer veel schade op. De auto had geen balans meer, waardoor ik niet verder kon. De baas zal ons naar zijn kantoor roepen, maar naar mijn mening kon ik niets anders. Misschien zeggen de beelden iets anders, maar ik denk niet dat ik iets fout deed."

Haas staat momenteel negende in het kampioenschap voor constructeurs met drie punten achterstand op Scuderia Toro Rosso. In de afgelopen vier races werd er niet gescoord en bovendien kampt het team nu met problemen met titelsponsor Rich Energy.