Resta verlaat Alfa Romeo en keert terug bij Ferrari

Ferrari heeft haar technische team versterkt. Simone Resta keert bij het Italiaanse team, waarschijnlijk in een hoge technische rol. Momenteel is hij nog technisch directeur bij Alfa Romeo, waar hij aan het eind van de maand vertrekt.

Woensdag kondigde Alfa al aan dat het team aan het eind van juli afscheid neemt van Resta, die begin 2018 juist de omgekeerde weg bewandelde en van Ferrari naar Alfa vertrok. Bij het Zwitserse team, dat destijds nog door het leven ging als Sauber. Op woensdag maakte het team ook bekend wie Resta gaat opvolgen: dat wordt Jan Monchaux, die momenteel hoofd aerodynamica is.

Voordat Resta naar Alfa Romeo vertrok, werkte hij dus al bij Ferrari als hoofd 'vehicle project coordination'. Ook werkte hij een tijdje als plaatsvervangend hoofdontwerper van het illustere Italiaanse team. In eerste instantie gaat Resta met verlof, dus hij zal zich dit seizoen nog niet bij het Formule 1-team van Ferrari voegen. Wel gaat de Italiaan dit jaar mogelijk nog werkzaamheden uitvoeren voor de divisie met straatauto's.

Nieuwe rol Resta bij Ferrari nog onbekend

Sinds Resta's vertrek bij Ferrari is er in de top van Ferrari flink gewisseld. De taken van Resta werden opgevangen door Fabio Montecchi, David Sanchez en Enrico Cardile. Het is waarschijnlijk dat Resta een hoge technische functie binnen Ferrari gaat krijgen. Momenteel zou teambaas Mattia Binotto wel een verlichting van zijn takenpakket willen krijgen: hij is zowel teambaas als technisch directeur.