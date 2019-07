Vettel geeft aan dat strijd met Charles Leclerc anders is dan met Daniel Ricciardo

Sebastian Vettel heeft de suggestie dat zijn huidige strijd bij Ferrari vergelijkbaar zou zijn met zijn laatste jaar bij Red Bull Racing in 2014, van de hand gewezen.

Vettel, die in 2014 werd verslagen door Daniel Ricciardo in het interne teamduel, ziet de huidige situatie anders dan toen. De Duitser is de afgelopen twaalf maanden betrokken geweest bij divers incidenten op het circuit, dieptepunt was het ongeluk met Max Verstappen afgelopen zondag tijdens de Britse Grand Prix.

De Duitser wil geen vergelijking maken met het seizoen 2014: "Ten eerste, dat is een lange tijd geleden en ten tweede, dit is heel anders", vertelde hij. "Als je het hebt over de frustraties denk ik dat het misschien hier en daar aan het eindresultaat ontbreekt."

"Ik denk dat we ook een andere kant op hadden kunnen gaan, dus ik denk dat we eerlijk moeten zijn en niet over één bepaald moment moeten oordelen."

"Maar het gebeurde en de ronden tot aan het moment van de crash waren behoorlijk sterk. We begonnen als zesde, dus niet toevallig kwamen we op een gegeven moment als derde over de finish. De Safety Car-situatie heeft ons geholpen, maar we hebben het in de eerste stint vrij goed gedaan. Ik denk dat andere races ook anders hadden kunnen zijn, dus ik maak me niet al te veel zorgen."

Vettel kijkt vervolgens uit naar zijn thuisrace op de Hockenheimring: "Ik maak me niet al te veel zorgen en ben er zeker van dat we betere resultaten kunnen boeken. Ik kijk nu al uit naar de Grand Prix van Duitsland." Vettel staat op dit moment vierde in het wereldkampioenschap, zijn voorsprong op teamgenoot Charles Leclerc is drie punten, zijn achterstand op Lewis Hamilton is 100 punten.