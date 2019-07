Raikkonen geniet van meer vrijheid bij Alfa Romeo

Kimi Raikkonen heeft het goed naar zijn zin bij Alfa Romeo. Hij heeft meer vrijheid om te doen wat hij wil buiten het racen om dan bij Ferrari en dat bevalt hem bijzonder goed.

Van Raikkonen is al jarenlang bekend dat hij enorm geniet van het racen, maar dat hij de media- en marketingverplichtingen naast de baan als verplichte kost ziet. De wereldkampioen van 2007 rijdt na vijf seizoenen bij Ferrari sinds begin 2019 bij Alfa Romeo. Naar eigen zeggen heeft Raikkonen het daar goed naar zijn zin, mede doordat hij meer vrijheid heeft, kan doen wat hij wil en minder promotie-activiteiten heeft.

Grote waardering voor lager aantal promotie-activiteiten

"In het grotere plaatje willen we natuurlijk sneller zijn en betere resultaten halen. Als je dat echter buiten beschouwing laat en het laat aankomen op werken, dan is het erg leuk geweest. Er zijn niet zoveel mensen als bij Ferrari of andere teams en er zijn misschien plaatsen waar je wat mensen mist. Ik wist echter dat dit een verschil was en dat maakt het verschil tussen grote en kleine teams."

"Buiten dat heeft het me meer vrijheid gegeven om te doen wat ik wil buiten het racen. Ik hoef niet de hele tijd allerlei soorten promotiedingen te doen. Dat waardeer ik zoveel meer dan mensen misschien over denken. Voor mij is mijn eigen tijd zeer waardevol. Het is absoluut veel beter geweest."

Raikkonen presteert heel redelijk sinds zijn terugkeer bij Alfa Romeo, het voormalige Sauber. De Fin staat na negen races op de negende positie in het WK met 21 punten. Teamgenoot Antonio Giovinazzi heeft het wat lastiger, want die heeft in dezelfde periode pas één puntje verzameld.