Marko vindt zege Verstappen op Red Bull Ring 'een van drie mooiste zeges' Red Bull

Helmut Marko heeft als adviseur al een aantal mooie zeges meegemaakt bij Red Bull Racing, maar de zege van Max Verstappen op de Red Bull Ring staat bij de Oostenrijker toch wel in zijn persoonlijke top 3.

Verstappen won vorige week de Grand Prix van Oostenrijk door na een slechte start een mooie inhaalrace te rijden vanaf de zevende positie. Op eigen kracht wist de Nederlander vervolgens een weg richting het podium te vinden, waarna hij in de op twee na laatste ronde voorbij ging aan Charles Leclerc. Volgens Marko was het een van de mooiste zeges van een Red Bull-coureur ooit. "Hij staat zeker in de top drie. Het is niet de eerste indrukwekkende comeback van een Red Bull-coureur", vertelde Marko aan Motorsport.com.

"De zege in Oostenrijk was dit jaar in ieder geval stukken mooier dan die van vorig seizoen. Toen vielen beide Mercedes-coureurs uit door technische problemen, maar deze keer hebben we iedereen op eigen kracht in weten te halen. Het meest bijzondere vind ik nog dat de start mislukte. Max lag na de eerste ronde zevende. Normaal is het onmogelijk om dat goed te maken op een circuit als de Red Bull Ring."

Steun van Nederlandse fans valt goed bij Marko

Een andere factor waar Marko zeer van genoot op de Red Bull Ring, waren de aanmoedigingen van het Nederlandse publiek. De steun voor Verstappen, Red Bull Racing én motorleverancier Honda vielen op bij de talentscout, die vol lof was over de enthousiaste Nederlandse fans.

"Alle fans waren extreem enthousiast en tegelijkertijd heel vreedzaam. Het was prachtig om die oranje-invasie op de Red Bull Ring te mogen aanschouwen. Toen ik samen met wat Honda-medewerkers voor de Red Bull-pitbox stond, scandeerde het Nederlandse publiek de naam van de Japanse motorleverancier. Niet alleen Red Bull, maar ook Honda is zeer geliefd bij de oranje fans. Het was een fantastisch weekend in Spielberg."