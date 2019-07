Kubica verwacht geen betere prestaties Williams in Oostenrijk

Robert Kubica koestert geen hoge verwachtingen van de Oostenrijkse Grand Prix. Hij verwacht niet dat Williams aankomend weekend de aansluiting gaat vinden bij de middenmoot.

Williams heeft het tot nu toe bijzonder lastig in 2019. Het Britse team arriveerde te laat bij de wintertests en zag vervolgens dat haar bolide veel langzamer was dan die van de teams in de middenmoot. Na acht races staat de renstal met nul punten stijf onderaan in het kampioenschap, wat het gevolg is van het feit dat Kubica en George Russell vrijwel altijd de langzaamste auto's op de baan zijn.

Kubica hoopt dat Williams dichterbij staat in Oostenrijk, maar door de karakteristieken van de FW42 verwacht hij niet dat dit gaat gebeuren. "Ik zou graag ja zeggen, maar waarschijnlijk is het niet het geval. Het lastigste aan betrokken raken bij gevechten is dat het gat te groot is. Zelfs als wij alles goed doen en de anderen moeite hebben, hebben ze genoeg ruimte zodat wij niet in de positie zijn om dichterbij te komen."

"Dit is absoluut iets waarvan ik denk dat het niet anders gaat zijn dit weekend. De gaten zullen wel kleiner zijn en dit is altijd een goed circuit geweest voor Williams, maar helaas heeft de auto van dit jaar ook veel luchtweerstand. In het verleden waren ze echter efficiënt. Als je op dit soort circuits downforce mist, helpt die efficiëntie je. Voor ons is dat dit jaar niet zo."

'Niets mis' met gewaagde inhaalactie Russell in Frankrijk

In Frankrijk vocht Kubica een stevig duel uit met teamgenoot Russell, waarbij laatstgenoemde een gewaagde inhaalactie plaatste. Volgens Kubica hoort dat bij racen, maar misschien niet in duels tussen teamgenoten. "Dat hoort bij racen. Ik had hetzelfde gedaan. Ik denk niet dat het helemaal normaal is voor teamgenoten, want je wil niet te veel risico nemen. Wel denk ik dat het een normale actie in het racen was."