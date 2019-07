Marko wil graag dat Honda 'meer risico neemt' in ontwikkeling krachtbron

Red Bull Racing is tevreden met het werk dat Honda tot nu toe geleverd heeft in 2019, maar het team wil meer. Dr. Helmut Marko vraagt de Japanse motorleverancier nu iets meer risico te nemen bij toekomstige updates.

Het seizoen 2019 is nog niet eens op de helft, maar Red Bull Racing zit nu al op de limiet wat het aantal motoren betreft. Max Verstappen en Pierre Gasly hebben dit seizoen inmiddels al twee keer een upgrade gekregen van motorleverancier Honda. Een volgende motorwissel staat gepland voor België of Italië, waar de fabrikant wederom upgrade voor haar krachtbron gepland heeft.

Marko vraagt om meer vermogen en meer risico

De eerste updates brachten echter niet helemaal wat Honda verwachtte. De betrouwbaarheid is uitmuntend, maar de prestaties kunnen nog flink verbeterd worden. Verstappen vertelde in Frankrijk al dat er meer vermogen bij moet komen. Marko stelt dat Red Bull Racing niet ontevreden is over de motor, maar hij hoopt wel dat het Japanse bedrijf iets meer risico wil nemen in de ontwikkeling van de krachtbron.

"De motor is ontzettend betrouwbaar, want we hebben nog geen kapotte motor gehad. Alles wat Honda ons beloofd heeft, hebben ze ook waargemaakt. Onze vorige upgrades hebben ons echter niet zoveel gebracht als de updates bij Ferrari en Mercedes. In de toekomst zouden we graag wat meer risico zien en hopen we op meer vermogen. We zouden liever vanuit de achterhoede starten met een sterkere motor, want een spannende race is gegarandeerd als Max uit de achterhoede start."