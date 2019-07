Renault onderzoekt opties buiten Hulkenberg voor 2020

Renault-directeur Cyril Abiteboul geeft toe dat het team zich buigt over de mogelijkheden buiten Nico Hulkenberg voor het seizoen 2020. Hulkenberg kwam in 2017 bij Renault nadat hij drie jaar bij Force India met Sergio Perez had doorgebracht.

Het huidige contract van de Duitser loopt aan het einde van het seizoen af, terwijl Daniel Ricciardo, dit dit jaar is toegetreden, tot en met 2020 onder contract staat. Renault heeft er vaak op gewezen dat het de komende jaren eigen junioren wil gaan promoten naar het seniorenteam en Abiteboul geeft toe dat hij zijn opties openhoudt voor de 2020 line-up.

"Nico's contract, althans zijn eerste termijn, loopt aan het einde van dit jaar af. Maar er is een enorme hoeveelheid aan opties voor ons, dat is al opgemaakt in de pers", verklaarde Abiteboul.

"Ik ga de details niet onthullen, maar het zou kunnen zijn dat we onze reis met Nico voortzetten. Eerlijk gezegd, Nico heeft echt geleverd voor het team. Hij is onderdeel van het proces waar we ons nu in bevinden. Nico is bij ons gekomen en vandaag de dag staan we op deze plek, mede door het werk van Nico", loofde de Fransman zijn pupil.

"Ik denk dat we zijn input moeten erkennen, maar we moeten ook naar de opties kijken. Dat doet iedereen, Nico doet dat ook. Dus, het is een lang antwoord om te vertellen dat we open staan voor elkaar, maar er is ook een andere optie."

Abiteboul liet in het midden of Renault Hulkenberg al een contractverlenging heeft aangeboden: "We zullen het zien, ik denk dat we in de zomervakantie waarschijnlijk moeten gaan zitten. Dan kunnen beide kansen hun wensen kenbaar maken."

Drie junioren van Renault rijden op dit moment in de Formule 2: Jack Aitken, Guanyu Zhou en Anthoine Hubert. Alle drie de coureurs staan in de top tien van het kampioenschap. Aitken en Hubert wonnen dit seizoen Formule 2-races.