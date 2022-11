Richards vertrekt bij B·A·R

Het nieuws dat al dagen rondcirkelde deze week is eindelijk bevestigd. Honda heeft 45% van het team van B·A·R overgenomen. De overname was geen verrassing, maar de aankomende veranderingen laten velen toch schrikken.De belangrijkste wijziging valt binnen het management. Het contract met Prodive wordt een jaar eerder dan verwacht beëindigt. De baas van Prodive, David Richards, moet het veld ruimen voor een belangrijk man van Honda; Nick Fry.Het management is toch vol lof over Richards en men bedankt hem hartelijk voor de resultaten die hij met het team behaald heeft. Ze zijn terecht trots op hem.Richards zelf is ook trots op het team. Men werd dit jaar tweede bij de constructeurs, achter het oppermachtige Ferrari . Hij gaf aan dat hij in de toekomst sterk geïnteresseerd blijft in B·A·R. British American Tobacco blijft voor 55% eigenaar van het team.Als groot aandeelhouder wil Honda een aantal nieuwe personeelsleden hebben, maar volgens berichten van het team gaat hij om kleine veranderingen.Honda had al lange tijd interesse om in het team van B·A·R te investeren, maar een aankoop van zoveel aandelen had niemand zo vroeg al verwacht.