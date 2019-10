Renault heeft vrede met verlies van Lotus als klant

Gepubliceerd op 14 okt 2014 11:44

Door: Rob Veenstra

Lotus onthulde vorige week officieel dat het in 2015 gebruik gaat maken van Mercedes-motoren in plaats van krachtbronnen van Renault. De Franse autofabrikant is daar niet heel rouwig om. Renault had eerder al besloten om zich volledig op Red Bull Racing te richten.



Renault Sport F1-directeur Cyril Abiteboul: "Ik ga niet in op details, maar het klopt dat het aantal klanten overeen komt met het gekozen business model. Vanuit marketingtechnisch oogpunt is een toename van de hoeveelheid klanten misschien wel gewenst."



"In de Formule draait alles om televisie en pers, de meeste aandacht gaat uit naar de topteams. Als we een van onze sterkere klanten kwijt zouden raken, dan zou dat een harde klap zijn. Gelukkig behoort Lotus niet tot de sterkste teams en dus zijn de gevolgen te overzien."