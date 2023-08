Komt dat zien op het Zandvoort Music Festival. Live muziek van grote artiesten zoals Mental Theo, DJ La Fuente, Flemming, Joël Borelli, Snelle, Marco Schuitmaker, FeestDJRuud en Tino Martin. En je krijgt er gratis Formule 1 bij. Wat wil je nog meer?

De Dutch Grand Prix is sinds de terugkeer pure entertainment. De hedendaagse F1-toeschouwer moet blijkbaar 24/7 vermaakt worden met knetterharde muziek en andere poespas, zelfs tijdens een sessie of race. Rode vlag jongens! Ad en Sjonnn, gooi de volume maar open! De Formule 1 is gedegradeerd tot een bijproduct.

Wat is er in vredesnaam mis om te genieten van een beetje rust tussendoor met een gore hamburger en een te lauw biertje dat smaakt naar veredeld kraanwater? Nee tijdens de ​​​​​Dutch Grand Prix moet de show continu doorgaan. Vervelen is blijkbaar een zonde!

Ik ben autosportliefhebber pur sang. Als ik een kaartje koop, kom ik alleen voor het racen. Als ik naar een muziekevenement wil, ga ik wel naar de Ziggo Dome voor een echt goede dj-act. Sinds vorig jaar heb ik daarom besloten om nooit meer naar Zandvoort af te reizen voor de Formule 1.

In de beroemde badplaats stond ik namelijk tijdens Super Friday letterlijk de hele dag 'aan'. Ik maakte mij van links naar rechts snel uit de voeten toen de laatste vrije F1-training voorbij was. Deze dag kostte mij bloed, zweet en tranen. Het was geen wonderful day(s). Ik kwam met suizende hoempa- hoempa-oren terug.

Het was leuk hoor om de Formule 1 in mijn achtertuin te zien, maar ik houd niet van dat heee... ...hooo de hele tijd. Wat heeft dit nog met autosport te maken? Dat skihut-gehalte kan echt een onsje minder. Als ik doof wil worden, doe ik dat liever met een V8 of V12 dat komt voorbij scheuren, maar niet met Mental Theo die loopt te knallen uit de speakers.

Paar maanden later was ik opnieuw op het circuit van Zandvoort bij het ADAC-motorsportspektakel met GT-klasses en de Formule 4. De ervaring verschilde als dag en nacht. Het deed mij herinneren aan mijn F1-avontuur bij de Grand Prix in Spa Francorchamps, 2002. Lekker hutje mutje met alle soorten fans door elkaar. Geen harde muziek, maar op de achtergrond het heerlijke geluid van de circuitspeaker, het geluid van het gesleutel in de pitstraat, open sissende bierblikjes en de geur van verrot vet dat walmde uit een friettent. Ik heb toen - als de actie wegbleef - veel goede gesprekken gevoerd en ook veel gelachen met lotgenoten uit alle windstreken. Een echt autosportsfeertje, niet perfect, maar wel de charme die hoort bij motorsport. Ik heb mij kostelijk vermaakt. Die Dutch-Grand-Prix-vibe kan mij echt gestolen worden.