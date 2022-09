“Wat heeft een ontwikkelingsprogramma voor nut, als we niet weten of onze pupillen ook daadwerkelijk voor ons zullen racen?” Was getekend, een gefrustreerde Alpine-baas die zijn protegé Oscar Piastri nota bene naar concurrent McLaren zag kuieren.

Daar heeft de Alpine-baas in kwestie – Laurent Rossi is de naam – een punt. Je kan de vraag nog breder trekken: hebben ontwikkelingsprogramma’s tegenwoordig überhaupt nut? Als Pierre Gasly naar Alpine verkast en Nyck de Vries zomaar diens achtergelaten zitje overneemt, staan juniorcoureurs van beide teams buitenspel. Je zal immers maar Liam Lawson heten. Of Jack Doohan.

Gasly heeft de leeftijd en de politiek (want, Franse nationaliteit) mee om zomaar tien jaar voor Alpine te racen. Daarmee kan het korte termijnplan van Doohan in de prullenbak, want Ocon zit er ook nog wel eventjes. Om over Lawson, momenteel de volgende in lijn wat betreft Red Bull-promotie, na alle geruchten rondom Herta en De Vries te zwijgen. Waar is zijn ingang? En vooral, wat is zijn toekomst bij Red Bull nog waard als twee lieden van buitenaf zomaar voor mogen schikken?

Ontwikkelings- en juniorcoureurs zijn verre van heilig. Gezien zowel Rossi’s statement, dat zich richt op loyaliteit, als mijn bovengenoemde punt over talenten van buitenaf valt er wat voor te zeggen om het hele zwikkie op te heffen. Houdt het handjevol Formule 1-teams dat hoogstpersoonlijk in talenten investeert, nog een zakcentje extra over.

Er zijn verschillende redenen om toch door te gaan. Argument één is een logische: in de toekomst kijken is voor de meesten van ons geen dagelijkse bezigheid en dus zal je nooit weten wat de volgende stap van je pupil is. Het enige wat je zelf in hand hebt, is een juiste begeleiding. Bij de behandeling van Piastri – ‘wacht effe Os, we zijn nog even een maand of drie bezig met het opstellen van je contract' – heeft Alpine steken laten vallen.

Het belangrijkste is echter: zonder F1-geld sterft de Formule 2. Aan het eind van het jaarbudget houden (steeds meer) renstallen een stukje seizoen over. Charouz is vorig jaar op de valreep gered en ook Trident en Campos bestaan enkel nog bij gratie van gelukjes, dankzij bijvoorbeeld Boschung, die pardoes met een paar cryptomiljoenen kwam aangezet. Zelfs grotere teams als MP Motorsport maken er geen geheim van dat centjes heilig zijn. Om een indicatie te geven: jonge talenten dienen ruim twee miljoen euro mee te nemen voor één enkel seizoen in de Formule 2. Dat hebben de meeste jochies van pakweg negentien jaar toevallig zelden liggen.

Doordat er nog Formule 1-teams zijn die dat geld vrijmaken – bijvoorbeeld Alpine voor Doohan, Mercedes voor Frederik Vesti en Sauber voor Théo Pourchaire – bestaat de klasse (nog) niet geheel uit rijkeluiskinderen. Gezien de recentelijke superlicentieperikelen, waarbij de nadruk véél teveel op F2 ligt, is dat maar beter, ook. Zo stroomt er toch af en toe nog eens een talent à la Piastri door. Daarom, meneer Rossi, bij dezen de oproep: zet de scouting en begeleiding van talent alsjeblieft door.

