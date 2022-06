Jüri Vips is een prima kerel. Heus. Dat hij het woord nigger uitkraamt, betekent niet dat-ie sympathiseert met honderden jaren slavernij, uitbuiting en seniel gedrag. Kijk, handig is het natuurlijk niet. Ook al is het een grapje – deze specifieke woordkeuze schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat.

Maar aangezien werkgever Red Bull doodsbang is voor de reactie uit Wokiestan, is Vips op non-actief gesteld. Een ruggengraatloze schrikbeweging. Als die eigen rodestierenstoep maar schoon is. Elke logisch prakkiserende ziel begrijpt dat Vips geen kwaad in de zin heeft.

Z'n woordkeuze is te wijten aan taalverloedering. Kunstzinnigheid en taal worden tegenwoordig niet langer als duo gezien. Alles globaliseert, met het Engels als de steunpilaar. Aanvaarde kreten als verhip en joechei – en Estse varianten daarop – zijn stervende, want Vips en generatiegenoten luisteren dagelijks naar muzikanten en influencers die met het woord nigger smijten als een olijke Griek met zijn serviesgoed bij een geslaagde Sirtaki. Voorbeeld doet volgen.

Combineer dat met de hedendaagse mode om overdreven buitensporig te reageren zodra je vermoedt dat een ander onjuist wordt bejegend en je krijgt een radioactieve spijkerbom. In Vips' geval, stelden sommigen, maakte hij zich schuldig aan 'racistisch taalgebruik'. Maar wat is racisme precies? 'Racisme is de opvatting dat menselijke rassen te onderscheiden zijn in verschillende karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke vermogens, waarbij het eigen ras superieur is aan andere rassen.'

Zou het werkelijk dat Jüri Vips heeft gedacht, goh, laat ik vandaag eens een menselijk ras onderscheiden op basis van huidskleur, waarbij mijn ras superieur blijkt? Het antwoord daarop is, uiteraard, nee. De bizarre reactiegolf is ontstaan doordat de inwoners van Wokiestan in een bodemloze put leven. Zij moesten per se mug-olifantgedrag toepassen, alsof het een primaire levensbehoefte betreft. Vips moest kapot. Basta.

Ik toets dit soort situaties aan de Ingegroeide Teennagel Test, om helder te krijgen wie zuivere intenties heeft en wie niet. Stel, jij hebt een ingegroeide teennagel. Die teennagel weerhoudt je ervan zwembaden te bezoeken. Spreekt iemand anders over ingegroeide teennagels, dan spits jij de oren. Zegt een persoon iets debiels over ingegroeide teennagels, dan ben jij daar om diegene te verbeteren. Dát is zuivere intentie.

Het hedendaagse probleem is dat Jan en alleman zich ermee komt bemoeien, uit aandachtstekort, gezamenlijke doelwitvorming of gewoon pure verveling. Zij kennen dan toevallig iemand met een ingegroeide teennagel of hebben er ooit een vervelend verhaal over gelezen, waardoor ze zich op irritante wijze roeren. Dialogen veranderen in discussies en ergernissen. Op Ingegroeide Teennageldag strooien deze bemoeizieken lustig met hashtag #MeToenail, om eenieder die in hun ogen de woorden 'ingegroeide' en 'teennagel' ijdel gebruikt te muilkorven. Van zuivere intentie is nooit sprake geweest.

Het getrut over Vips' woordkeuze heeft niets te maken met racisme, maar met bemoeienis, doelwitvorming en pure verveling. Dat Red Bull hieraan toegeeft is het toppunt van droefenis. Tik Vips op zijn vingers, maar geef geen ruchtbaarheid aan het racismeverhaal. Op deze manier ontstaat er een toekomst die nog lijdzamer wordt dan dat veelbesproken verleden.

René Oudman