Grote Boze Wolff

Red Bull geeft je vleugels. Mercedes ook, maar of ze door de keuring komen is een tweede. Afgelopen weekend is er een volgende psychologische barrière geslecht. Zelfs de meest keurige lieden van de Formule 1-paddock zijn niet langer immuun voor matige beleidsuitvoering.

Toto Wolff sprong uit zijn schaapskleren. Trad buiten zichzelf en liet de hele wereld live meegenieten. In de tien jaar dat deze grote vriendelijke reus op de paddock rondwandelt heeft hij niet meer woede getoond dan die aandoenlijke vuistslag-op-tafel, maar afgelopen weekend ontwaakte het innerlijke beest.

Ook al werd Wolffs uitzinnige emotie slechts milliseconden op de beeldbuis getoond, iedere kijker wist precies hoe laat het was. Die vurige blik, gecombineerd met het wilde armgebaar en een onhoorbare maar tegelijkertijd zo duidelijk te interpreteren kreet. Dit was geen frustratie, dit was pure, ongerepte woede in een sausje van onbegrip.

Gentleman’s agreement

Na de kwalificatie sloeg de vlam in de pan. Hamiltons waanzinnige polerondje werd illegaal verklaard, omdat zijn wagen niet aan de reglementen voldeed. Er zat teveel ruimte tussen beide liggers van de achtervleugel. Zodoende werd de ster van Wolffs zwartgekleurde zilverpijlenteam botweg uit de uitslag geschrapt. Geen eerste startplaats, maar een uitzichtloze P20 op de sprintracegrid.

“Het is duidelijk dat er iets mis was met de rechterkant van Lewis’ achtervleugel. Er is schade ontstaan tijdens de kwalificatie”, verklaarde Wolff. Een kleine beschadiging, die Hamiltons wagen volgens hem ietsjepietsje langzamer maakte. Wolff probeerde zich met man en macht een waardig verliezer te tonen door te stellen dat Hamiltons wagen ‘niet aan de technische eisen’ voldeed.

Maar jandorie, wat stak het. Hij wilde het wel begrijpen, maar deed het gewoonweg niet. Des te meer Wolff sprak, des te meer woede de oppervlakte bereikte. Voorzichtig kwam de aap uit de mouw. Red Bulls handelswijze werd aangekaart, de gentleman’s agreement dat er niet wordt geklaagd over futiliteiten flapte er tussen neus en lippen door uit. Oftewel: Red Bull heeft over de achtervleugel gesnitcht.

Heilige Graal

Nu zijn Formule 1-lieden er niet wars van om flink te calimeroën. Als hen iets wordt ‘aangedaan’ worden puppyogen opgezet, als de concurrent iets flikt is Leiden in last. Het is als een potje amateurvoetbal – de tegenstander is de duivel, de spelers van het plaatselijke team zijn de verlossers. Wat zij doen is slecht, wat wij doen is goed.

Maar had Wolff een punt? Het veelbesproken DRS-gat mag 85 millimeter zijn. In dit geval was-ie 85,2 millimeter. Over één kwalificatierondje was Hamilton 0,438 seconden rapper dan de rest. Je gaat mij niet wijsmaken dat 0,2 millimeter dat lichtjaar aan verschil heeft veroorzaakt. Bovendien: het apparaat was beschadigd. Geen aerodynamicus ter wereld die daar voordeel in ziet.

De wedstrijdleiding toonde zich onverbiddelijk. Diskwalificatie. Het wetboek werd als heilige Graal gehanteerd. Soms is dat praktisch, maar hierbij is het vooral wrang. Dit had letterlijk iedere rijder kunnen overkomen. Het diehard hanteren van de regels deed mij denken aan de diskwalificatie van Kevin Magnussen in Austin, 2018. Werd uit de raceuitslag gemieterd na het gebruik van één overtollig pipetje brandstof. Reden: Haas rekende op een ronde achterstand. Gezien de verhoudingen begrijpelijk, ware het niet dat de raceleider kort voor het einde een extra pitstop maakte, waardoor Magnussen zichzelf unlapte en een extra ronde reed.

Grote Boze Wolff

Ik vind het niet meer dan logisch dat Wolff zich zondagmiddag na de racewinnende manoeuvre liet gaan. Wat mij betreft is het onbegrip volkomen terecht en moeten we vooral niet doen alsof hij ineens tot schreeuwlelijk is getransformeerd. Voor zaken als Hamiltons achtervleugel, en destijds Magnussens brandstofgebruik, moet het gezonde verstand zegevieren – zoals dat tijdens de race wél voorhanden was, toen de actie tussen Hamilton en Max Verstappen geen noodzaak tot onderzoek opleverde. Dit was puur overmacht. Geen vuil spel, geen opzet.

Die drie misgelopen puntjes van de sprintrace kunnen aan het einde van dit seizoen het verschil tussen titelprolongatie en titelverlies betekenen. En dat vanwege nul komma twee millimeter. Kunt u dat verschil tussen wijsvinger en duim uitbeelden?

“Het wordt spijkerhard”, voorspelde de Mercedes-teambaas in zijn Grote Boze Wolff-toestand, die aankondigde vanaf nu op elke slak zout te leggen. Ik heb zomaar het vermoeden dat Red Bull in de komende weken op haar vleugels moet letten.

René Oudman