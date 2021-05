Red Bull verprutst het zelf. Zo simpel is het. Als je mee wilt dingen naar de wereldtitels, moet je tegenwoordig twee mechanisch en tactisch competitieve wagens aanleveren. Anders ben je kansloos.

Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo heeft Red Bull nog maar één competitieve wagen. Eerst was dat de schuld van Pierre Gasly, de pannenkoek. Daarna was het de schuld van Alexander Albon, de pannenkoek. Tegenwoordig is het de schuld van Sergio Pérez. Stomme Pérez. Vanwege zijn tekortkomingen loopt Max Verstappen straks zijn wereldtitel mis.

Het meest ridicule is nog – dit argument is niet eens zozeer afkomstig van fundamentalistische Verstappen-fans, maar nota bene van verslaggevers. Een groot gedeelte van de Nederlandse media, met name de online-tak, staat inmiddels al jaren na iedere Grand Prix met bijl en zwaard klaar om de tweede Red Bull-rijder een kopje kleiner te maken. Gezellig de zachte onderbuik aaien, met zijn allen het sukkeltje treiteren. Schoolpleinvibes all over again. Lachend wijzen naar het onderkruipsel. Pérez is het nieuwste slachtoffer.

Tijd voor een creatievere mening, dunkt me.

Twee jaar lang is er karaktermoord gepleegd, met Nederlandse media vooraan in de polonaise. Pierre Gasly en Alexander Albon werden als wilsonbekwaam beschreven. Ze misten aanpassingsvermogen, racegogme, aanvalslust – alles, eigenlijk. Toen ze weerloos op de grond lagen, bleef men trappen. Waarom? Combinatie onderbuikgevoel en winstbejag. Zolang er maar wat over Red Bull te schrijven valt en de naam Verstappen (in dit geval in verhouding tot falende collegae) in de kop kan. Dan worden er centen verdiend. Shockeren is het nieuwe informeren.

Stel je de geestverruiming voor, wanneer het Nederlandse journaille – waarvan op de kranten en een magazine na niemand de Nederlandse held noch zijn collega noch hun teambaas überhaupt te spreken krijgt – zich daadwerkelijk richt op het complete verhaal. Laten we afspreken dat klakkeloos raaskallen over tekortkomingen een smaak is die de papillen voortaan niet meer stimuleert, maar dat we ons in de toekomst richten op het grotere plaatje. Welke factor(en) blijven onderbelicht?

De F1-liefhebbende Nederlander heeft recht op de waarheid, en die waarheid ligt verder dan enkel ‘Verstappen is een fantastisch coureur, niemand kan hem bijbenen’. Het is tijd om Red Bull aan de tand te voelen. Gasly presteert na zijn congé ineens weer – won nota bene een Grand Prix – en Albon oogt sinds het verlies van zijn F1-zitje tien pond lichter. Reed kortgeleden doodleuk de snelste tijd bij de DTM-tests. Over aanpassingsvermogen gesproken.

Wat Pérez betreft: die won vijf maanden geleden vanuit geslagen positie een F1-race. Stuurde in het verleden Force India’s en Saubers naar het podium – niets strontmazzel, stuurmanskunst. Bandenslijtage beperkt-ie tot het minimum en paradoxaal genoeg spuwt-ie in het één-op-één duel vuur. Een complete coureur, zou je zeggen – precies wat Red Bull zocht. Misschien geen exceptioneel supertalent, zoals er eens in de tien jaar eentje opstaat, maar in vergelijking met bijvoorbeeld Valtteri Bottas de completere rijder.

Als we het Populaire Geschreeuw negeren en verder kijken dan de neus lang is, zien we dat ook vooraanstaande Red Bull-lieden sinds jaar en dag over de tweede rijder praten alsof het een stuk vuil betreft. Afgelopen zondag was het weer bal. Het is totaal onnodig dat Horner voor de bühne roeptoetert dat ‘we Sergio nodig hadden’ of dat Verstappen zegt dat het ‘ook niet helpt’ als zijn collega niet in diens nabijheid bivakkeert.

Stel je nou eens voor dat de tweede coureur niet wordt afgekraakt, maar dat men hem ondersteunt. Ik weet het, revolutionaire gedachte. Louis van Gaal zou er trots op zijn – het Totale Mens Principe is iets waar Red Bull niets van snapt. Leef en lees je in, ga na hoe jij de persoon in kwestie van dienst kan zijn zodat hij zich precies vormt naar jouw idealen. Eén plus één is drie. Dan gaan we ook weer praten over wereldtitels.

Vóór Gasly en Albon ging ook al mis. Mark Webber, Christian Klien, Vitantonio Liuzzi, Scott Speed, Sébastien Bourdais, Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne en Daniil Kvyat kregen allemaal bonje. Zelfs Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo hebben het nodige ervaren, wat betreft de tekortkomingen van Red Bulls personeelsbeleid. Jaime Alguersuari kan een duit in het zakje doen. Om nog maar te zwijgen van die idiote stoelendans bij het juniorteam, welke de afgelopen jaren aan de orde was.

Ligt het werkelijk aan de coureur, of moet het team eens in de spiegel kijken?

René Oudman

Twitter: @reneoudman