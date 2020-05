Chase Carey bevindt zich in een voor Formule 1-liefhebbers jaloersmakende positie. De Amerikaan heeft namelijk de touwtjes in handen in de sport die deze fans in hun hart dragen. Hoe graag zouden zij het zelf eens voor het zeggen hebben in de koningsklasse van de autosport? Maar nu even niet, op dit moment is Chase Carey even een niet te benijden persoon.

De Formule 1 is immers net als de rest van de wereld ondergedompeld in de coronacrisis en die laat diepe sporen na. Voor de koningsklasse van de autosport betekent dit concreet dat er niet gereden kan worden en dat er geen geld binnenkomt. Met name dat laatste lijkt in een gezondheidscrisis futiel, maar is voor iedereen die afhankelijk is van de Formule 1 van levensbelang.

En dus overleggen ze op de burelen van Formule One Management al weken koortsachtig over wat ze hieraan kunnen doen. Ross Brawn, de secondant van Chase Carey in de directie van de Formule 1, verkondigde eerder al de hoop te koesteren dat een seizoen bestaande uit achttien of negentien races nog mogelijk is. Die gebeden lijken verhoord.

Want hoewel het coronavirus nog lang niet bedwongen is en menig land de maatregelen tegen grote evenementen verlengt, meent de Formule 1 een route richting de uitgang van deze crisis te hebben gevonden. Het seizoen moet op 5 juli beginnen in Oostenrijk, zo maakte Chase Carey deze week bekend. Alleen een tweede golf coronapatiënten kan dat nog verhinderen.

Hoe de rest van de kalender eruit komt te zien, is nog onduidelijk. Ondanks de crisis tuimelen de circuits en locaties voor een mogelijke Grand Prix echter over elkaar heen. Zandvoort sloot eerder een race zonder publiek uit, maar kwam daarop terug. Portimao en Imola hebben zich aangeboden voor een Grand Prix. En zelf zocht de Formule 1 contact met de Hockenheimring.

Waarom daar stoppen? Heeft iemand Magny-Cours al gebeld? Als ergens ruimte is voor een evenement in afzondering, dan is het daar wel. Zou de Nürburgring open staan voor een Grand Prix? Is Brands Hatch misschien een optie voor een eenmalige race? Kan Jerez niet iets organiseren? Opties te over, het is de tijd om creatief en out-of-the-box te denken.

Als het seizoen inderdaad zoals nu gepland op 5 juli van start kan gaan, dan zijn er nog zat weekenden om races in te halen. De Formule 1-paddock als een soort quarantaine-circus, rondtrekkend om de aan de buis gekluisterde fans te vermaken. Zo krijgt Chase Carey toch nog meer dan waar hij om wenste, een seizoen met misschien wel negentien (of meer) evenementen. Want er is genoeg animo. Is het niet voor een wereldkampioenschap, dan wel voor een Europees kampioenschap.