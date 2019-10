Nu de Formule 1 en zendgemachtigden steeds vaker putten uit het enorme archief met beeldmateriaal in Biggin Hill, net buiten Londen, kunnen fans de laatste Grand Prix kijken en meteen daarna terugspoelen naar dezelfde Grand Prix van 30 jaar geleden.

Buiten dat doorgewinterde fans vochtige ogen krijgen en dat jongere generaties zich kunnen vergapen aan beelden van coureurs die op volle snelheid racen in erbarmelijke omstandigheden, is het meest opmerkelijke verschil mogelijk bij die van de uitzendtechnologie.

Daar waar de vroegere uitzendingen van de F1 in analoge vorm van het circuit naar de huiskamers gebracht werden, vertrouwen huidige signalen op digitale overbrenging via complexe HD-infrastructuur. De grootste verandering is echter de echte ervaring op het scherm, door enorme verbeteringen in technologie in de auto’s en het toenemende gebruik van graphics.

Waar wazige beelden van de voorliggende auto ooit het beste was dat de F1 kon leveren, hebben de auto’s nu meer camera’s om daarna iedere stap van Lewis Hamilton in de paddock te volgen. Het gebruik van graphics op het scherm heeft proporties van de nieuwsuitzendingen van CNN bereikt – wat aangeeft dat de commerciële rechtenhouder alles uit de kast haalt om Amerikaanse fans aan te spreken.

Dat alles kwam tot een hoogtepunt tijdens de Japanse Grand Prix, waar voor het eerst een grafiek over de prestaties van de banden te zien was – en grotendeels verkeerd aangezien werd voor het aangeven van de echte bandenslijtage op de auto. De meeste kijkers dachten dat de data via sensoren op de auto’s verkregen werd, waarbij informatie gebruikt werd die door bandenleverancier Pirelli geleverd werd.

In Mexico liet Mario Isola, hoofd autosport bij Pirelli, desgevraagd weten dat hij ‘verrast’ was door de graphics en hij bevestigde dat Pirelli de data niet geleverd had. Verwarring, gevolgd door koppen met ‘misleidende data’…

De zaak werd opgehelderd tijdens een daaropvolgende meeting tussen de partijen, maar twee vragen blijven bestaan: Voegt de snelle toename van de graphics iets toe aan de ervaring van de kijker, en op welk moment bereikt de F1 de top van de grafieken?

GPToday.net sprak in Mexico met Dean Locke, director of broadcasting bij de F1, om de achtergrond achter het huidige pakket graphics te begrijpen, waarbij extra input geleverd werd door veteranen in het televisievak: Scott Young, hoofd Formule 1 bij Sky, en Olav Mol, die voor de Nederlandse tv sinds 1991 meer dan 500 Grands Prix becommentarieerde.

Graphics gemaakt in samenwerking met AWS

De F1 ging in juni 2018 een samenwerking met Amazon Web Services aan. De leercapaciteiten van de machine van AWS zorgt ervoor dat voorspellende graphics mogelijk zijn, zoals hier te zien is.

“Met onze samenwerking met AWS hebben we de lat redelijk hoog gelegd met graphics die we hiervoor nooit konden doen, met de verhalen die we nooit konden vertellen en de verhalen die heel lastig waren geweest om te vertellen”, vertelt Locke (47), een veteraan in F1-uitzendingen met meer dan 20 jaar ervaring.

“We hebben zendgemachtigden en commentatoren geraadpleegd en gevraagd wat ze maar lastig kunne uitleggen – “undercuts, overcuts, zijn dit de bekende dingen?” Dat waren dus onze eerste graphics.”

“Dat is wat we zijn overeengekomen met de zendgemachtigden. Dat vertelt een heel goed verhaal, want het is heel lastig uit te leggen. Hoe kunnen we dat in grafische vorm doen? Hoe kunnen we dat tot leven brengen? Dat was dus onze strategie.”

Hij maakt het punt dat alle gebruikte data publiek beschikbaar zijn – als je weet waar en hoe je moet zoeken – waarbij niets verkregen wordt via de teams of leveranciers.

“Dit zijn geen data die we van strategische bronnen krijgen. Dit zijn publieke data en we gebruiken de leermodellen van de AWS-machine om alles in een grote pot te gooien, het te verwerken en er iets uit te krijgen.”

Dus artificial intelligence perst de vereiste data voor het maken van de graphics eruit?

“Exact, want we willen een simpele vergelijking. We werken met ons eigen data-team, data-wetenschappers van AWS en we hebben mensen zoals (voormalig Ferrari- en Williams-engineer) Rob Smedley die vanuit een teamperspectief informatie aanleveren.”

“Ik heb ook een grafisch team; mijn rol is vooral om dit redactioneel relevant te maken.”

Divers publiek uitdagend voor maken graphics

De F1 heeft een zeer diverse groep kijkers, zegt Locke, “met een aantal mensen die heel veel weten, en anderen die niet zo veel weten. Die eerste graphic over de pitstops is echt voor de fanatieke fans die graag de strategie willen begrijpen.”

“Onze tweede graphic was voor de gevechten die in het middenveld gaande zijn en het verschil hoe die zich ontwikkelen. Het is voor ons erg lastig om via de ‘world feed’ de aanloop naar een gevecht te laten zien, omdat er hopelijk veel gevechten plaatsvinden.”

“Het is niet zoals bij voetbal waar je een bal, een veld en 22 spelers hebt. Wat we dus wilden doen, is hoe we spanning kunnen opbouwen en kunnen vertellen dat, laten we zeggen, Perez ronde na ronde op iemand inloopt? Hoe lang duurt het voordat hij er voorbij kan, dat soort zaken.”

Dit is een referentie naar de tweede graphic van AWS, een visuele tool die door commentatoren gebruikt wordt om het publiek in te lichten. “We hebben ze verteld: ‘We proberen dat niet te stelen zodra het moment daar is. Dat is aan jullie’. Maar we proberen het publiek in te lichten dat er iets aan het broeien is. Ga niet weg, er gaat iets aankomen…”

'Enorm veel parameters' bij bandengraphic

Dat brengt ons bij de graphic over de banden, waarmee de F1 probeert om het verlies aan prestaties te visualiseren.

“We kunnen in 4K en slow motion herhalingen laten zien van de band”, zegt Locke, “maar dat zegt je eigenlijk niets. Oké, we kunnen het zien als er echt ernstige schade is.”

“Maar degradatie is lastig te zien. We hebben onszelf dus een doel gesteld. We hadden een geweldig verhaal in Monaco dit jaar met Lewis Hamilton, waar hij klaagde over de banden. We vertelden het via de boordradio’s en na de race ging hij erover door met zijn engineers.”

“Wij dachten dus: ‘Hoe kunnen we dat verhaal beter vertellen door niet alleen boordradio’s te gebruiken?’ We hebben de jongens dus echt getest met alle data die we hebben.”

“Dat zijn niet de data van Pirelli; het zijn alle data die we hebben”, benadrukt Locke.

Eigenlijk hebben AWS en zijn team alle parameters vastgepakt om een enorm algoritme te creëren, waarna ze het gedurende twaalf weken met verschillende races getest hebben voor nauwkeurigheid en de visualisatie.

“Er zijn enorm veel parameters voor nodig: wat de auto doet, waar die is, de drop-off van de band. Het gaat om de prestaties van de band. Ik ga niet iedere parameter uitleggen, maar er zijn er veel: schone lucht, vuile lucht, al het andere. Wij pakken alle data van wat ze in de trainingen gedaan hebben. Degradatie.”

“Er is een enorme hoeveelheid. Eerlijk gezegd ben ik misschien niet eens in de positie om het te zeggen, dat is voor de data-engineers. Het was een enorme taak, maar er moet geen verwarring zijn dat dit een simpele afzetting is van het aantal ronden tegen het leven van de band.”

“Het draait allemaal om de prestatie van de band. De graphic zelf is eigenlijk redelijk simpel en volgens mij is het de eerste AWS-graphic die voor alle kijkers iets zegt. We hebben iets meer details meegegeven voor Mexico en er zal waarschijnlijk nog meer naar deze graphic komen in de komende drie races en het volgende seizoen.”

Tevredenheid over nauwkeurigheid bandengrafiek

En de nauwkeurigheid van de data, want dat was een knelpunt?

“We zijn erg blij met de nauwkeurigheid ervan. We waren verrast hoe accuraat het is. We hebben naderhand bekeken hoe we het als leverancier van de world feed willen en moeten gebruiken, en wanneer we het moeten gebruiken. Ik denk dat we in Japan nogal enthousiast waren met onze graphic.”

Toch klaagden fans (en de media) dat een grafiek liet zien dat de banden van Hamilton nog 50 procent van de prestaties over hadden, wat samenviel met een radiobericht waarin hij zij dat het behelpen was op zijn banden…

“Een andere bron”, legt Locke uit. “Dat zijn teamradio’s. We hebben hard gewerkt om het interval te verminderen. We hebben een nieuwe workflow dat de radio bijna meteen en heel snel uitzendt.”

“We hebben geluk: je hoort van voetballers niet wat er gezegd is op het veld. We zijn enorm gelukkig: we horen van deze gasten terwijl ze met 320 kilometer per uur over een circuit razen.”

“De radio vliegt er dus uit en we hebben deze gedetailleerde grafiek komt eraan. Het is zoals met alles: we zullen beter worden in het inzetten.”

'Redelijk grote' plannen voor 2020 qua graphics

En de toekomst? Wat is de volgende graphic op Dean’s lijst?

“We hebben een redelijk groot aantal voor volgend jaar, waarbij we het afzetten tegen wat we nog niet gedaan hebben, wat is erg lastig om te doen? Wat heeft nog niemand gedaan? Ik zal je deze verklappen omdat er al zo’n soort graphic is. Wat is uniek voor de Formule 1, wat andere sporten niet kunnen doen?”

“We hebben nog niet vastgelegd hoeveel en welke we gaan doen, en het is iets waarvoor we op dit moment in overleg zitten.”

“We hebben 90 zendgemachtigden in 200 territoria met meerdere talen, dus we hebben een lastigere taak dan de meeste sporten. Onze world feed is in 15, 16 jaar ontwikkeld. We spreken een aantal keer per jaar met zendgemachtigden, en we spreken zendgemachtigden op locatie iedere race. “

Het is deze interactie en de dialoog met de zendgemachtigden die ‘een erg sterke werkrelatie tussen hoofdzender en de zendgemachtigden’, zoals Young het zegt. “Maar wat het deed, is dat het een proces creëerde, dus iedereen heeft een net iets andere kijk op wat ze willen zien en hoe hun publiek dit het beste ontvangen.”

“De complexiteit rond autosport is dat de leidende auto op het circuit misschien niet de auto is die eigenlijk aan de leiding ligt. Daarom heb je een goed pakket graphics nodig, die helpen de uitdagingen van wat er echt op het circuit gebeurt uit te pakken”, zegt Young.

“De Formule 1 is technisch de meest geavanceerde sport ter wereld, wat het lastig te begrijpen maakt. Het is belangrijk om het publiek te laten groeien, dus fans die de F1 begrijpen zullen intrinsiek weten wat er gebeurt, maar we proberen de sport te laten groeien. Daarom moeten we de mensen helpen te begrijpen dat de man op P6 of P7 eigenlijk de race wel kan winnen; dat in een race van 90 minuten veel aspecten zullen veranderen, ongeacht het de undercut is of de degraderende banden.”

F1 moet oppassen met hoeveelheid graphics

Is er dan een gevaar van een overload aan graphics?

“Er is een balans – soms wordt het wat druk als ze meerdere graphics tegelijk gebruiken. Het komt uiteindelijk neer op welk verhaal je probeert te vertellen. Als je zowel rondetijden, telemetrie en een teamradio tegelijk hebt, kan het scherm redelijk vol worden.”

Mol drukt eenzelfde gevoelens uit: “Mijn gedachte is ‘geef ons niet te veel data, probeer niet te precies te zijn’, omdat er altijd mensen zullen zijn die de sport begrijpen. Zij kijken al jaren en weten wat bandenslijtage is.”

“Ze weten wat er gebeurt als er een bandenwissel is, wat blaren en graining zijn. Soms zijn er te veel data die we moeten uitleggen.”

Hij drukt ook een voorkeur voor uit voor een ‘afgeslankte’ feed – zendgemachtigden hebben nu de keuze voor de world feed met alle toeters en bellen, en ‘naakte’ clean feeds die gebruikt worden voor herhalingen – gestript van alle extra’s.

“Over het algemeen is de hoeveelheid data enorm gegroeid tot waar ik zei dat ze dicht bij het vullen van het hele scherm zijn, omdat Liberty Amerikaans is en ze proberen de Amerikaanse markt te bestormen.”

Zoals Young echter opmerkt, heeft dat operationele en commerciële implicaties, want AWS levert haar diensten niet zonder hoop op een wederdienst.

“Of je doet het met een simpel pakket graphics, of je doet het met complexiteit. Het is aan de F1 om de balans te vinden.”

Zoals elke F1-coureur weet is de balans van de auto een cruciaal ingrediënt voor succes, en dat geldt dus ook bij het uitzenden van de snelste sport op aarde.

“Precies deze dingen bespreken we”, zegt Locke. “We laten ze de graphics zien. Daar krijgen we feedback op. Ik denk dat de diversiteit aan kijkers van de F1 uniek en erg uitdagend is, en dan is er dat ding met meerdere talen.”

“We hebben deze ongelooflijk slimme mensen bij de teams die de sport erg gecompliceerd proberen te maken, en het is onze taak om dat op een manier iets minder gecompliceerd te maken. Maar mensen houden ook van het feit dat de F1 zo gecompliceerd is…”