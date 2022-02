Kvyat vindt nieuwe baan in het WEC

Lange tijd leek het erop dat de loopbaan van Daniil Kvyat dood was gelopen. De Russische coureur zat amper achter het stuur sinds zijn onvrijwillige vertrek bij AlphaTauri in 2020. Kvyat vond onderdak bij Alpine maar in zijn rol als reserve kreeg hij amper tijd achter het stuur, hij was dan ook opzoek naar een nieuwe uitdaging.

Voor het aankomende seizoen heeft hij in ieder geval een dak boven zijn hoofd gevonden. In de letterlijke zin wel te verstaan, hij gaat namelijk racen in het WEC. Kvyat heeft een stoeltje gevonden bij het LMP2-team van G-Drive. Dat betekent dus ook dat Kvyat waarschijnlijk in actie zal komen tijdens de legendarische 24 uur van Le Mans.

Bij G-Drive deelt Kvyat zijn LMP2-bolide met zijn nieuwe collega's René Binder en James Allen. Het is het eerste avontuur dat de Russische coureur aangaat sinds zijn Formule 1-vertrek. Zelf is hij er in ieder geval zeer blij mee. Kvyat wordt geciteerd door Motorsport.com: "Er zijn maar een paar kampioenschappen en categorieën die competitiever zijn dan het racen in prototypes en het WEC."