Racing Team Nederland eindigt derde in LMP2-kampioenschap

Tussen alle heisa van de Formule 1, werd er ook gisteren een 8-uurs race verreden in Bahrein voor het World Endurance Championship. Team Racing Nederland deed in de LMP2-klasse goede zaken door een derde plek te scoren in de wedstrijd en vergaarde daarmee genoeg punten om als nummer drie te eindigen in het LMP2-kampioenschap.

Toyota oppermachtig in eentonig kampioenschap

Het teamkampioenschap was voor Toyota allang binnen gehengeld. De Japanners kende geen echte tegenstand dit seizoen en de afgelopen jaren. In het algemeen coureursklassement pakte de #7 Toyota van Mike Conway, Jose Maria Lopez en Kamui Kobayashi het rijderskampioenschap en haalde op het laatste moment met een overwinning in Sakhir de trofee voor de neus weg van het zusterteam. De afgelopen twee jaren was de #8 Toyota nog de beste formatie in het WEC. Voor de Argentijn Lopez was er een unicum te vieren. De Toyota-coureur was de derde rijder in de historie dat twee kampioenschappen wist binnen te slepen: de WTCC en WEC.

Lopez, Conway, de eerste Britse kampioen sinds 2014, en de Kobayashi hebben ieder 107 punten verdiend, met maar vijf punten verschil op hun conculega's Brendon Hartley, Sebastian Buemi en Kazuki Nakajima. De kersverse kampioenen van de #7-wagen hadden weinig problemen op het Bahrein International Circuit, terwijl bij het zusterteam deels gehandicapt waren en vijf tienden verloren per ronde. Na drie uur had de nummer #8 bijna een minuut achterstand. Een safety-car kwam voor deze formatie goed van pas, maar nadat de baan weer was vrijgegeven, liep het gat weer snel op en kon de #7-bolide weer een marge opbouwen en met een minuut voorsprong de zege opeisen.



Dit was tevens de laatste keer dat deze hybride hoogstandjes op de baan te bewonderen waren. Volgend jaar komen er hypercars voor in de plaats om het kampioenschap weer aantrekkelijker te maken.



LMP2 / Team Racing Nederland pakt prachtig podium

Jackie Chan DC Racing wint de race in de LMP2-klasse en kon het seizoen op een positieve manier afsluiten. Het Chinese team behaalde de eerste zege van het jaar en Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry en Will Stevens mochten hun bekers op het podium in ontvangst nemen. Het ging voor de formatie niet vanzelf. Het was een nek-aan-nek-race met de nummer #38 JOTA-wagen. Aubrey bleef Formule E-kampioen Felix Da Costa maar 1.8 seconde voor toen hij de finishlijn passeerde.

Racing Team Nederland met Nyck de Vries, Giedeo van der Garde en Jumbo-topman Frits van Eerd pakte het podium in de golfstaat. United Autosports, die al het teamkampioenschap won op Le Mans, eindigde vierde op een halve minuut achterstand en kende geen goede wedstrijd. Met een straf van vijf seconden en een spin halverwege de race werd een goed resultaat teniet gedaan.



Met de derde plek in de race voor Team Racing Nederland, pakte de formatie de derde plek in het kampioenschap en kan terugkijken op een geslaagd seizoen. De renstal behaalde onder andere een overwinning in de 8-uurs race in Fuji, Japan.