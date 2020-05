Corvette laat 24 uur van Le Mans links liggen dit jaar

Corvette heeft zich teruggetrokken voor de 24 uur van Le Mans van dit jaar. Dat betekent dat het Amerikaanse merk voor het eerst in twintig jaar niet aan de start van de autosportklassieker zal verschijnen. Corvette had twee auto's ingeschreven voor de GTE Pro-klasse, maar door de onzekere situatie vanwege de uitbraak van het coronavirus zien ze af van deelname.

Dit is slecht nieuws voor onder meer Nick Catsburg, een van de coureurs die namens Corvette mee zouden doen aan de 24 uur van Le Mans. De Nederlander zal de 88ste editie van het evenement aan zich voorbij moeten laten gaan, zo lijkt het. Of hij moet er de komende maanden nog in slagen om een ander stoeltje te vinden, met toestemming van Corvette uiteraard.

De 24 uur van Le Mans vindt normaal gesproken in juni plaats. Door de corona-uitbraak is het evenement al verplaatst naar 19 en 20 september. Dat zorgt bij diverse teams voor grote logistieke problemen. Teams uit Amerika moeten bijvoorbeeld eerst twee weken in quarantaine in Frankrijk, wat het voor Corvette een onmogelijke opgave maakt om aan Le Mans deel te nemen.

Door de afzegging van Corvette blijven er maar zeven auto's over voor de GTE Pro-klasse. Het is de vraag of het daar bij blijft. Het Amerikaanse Risi Competizione heeft een Ferrari ingeschreven, maar moet vanzelfsprekend ook aan de quarantaine-voorschriften voldoen. De deelname van de LMP2- en GTE Am-teams uit Amerika is al net zo onzeker.