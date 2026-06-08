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VeeKay imponeert met geweldig resultaat: "Heel goede race!"

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VeeKay imponeert met geweldig resultaat: "Heel goede race!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft op de korte oval van Gateway zijn beste prestatie van het IndyCar-seizoen neergezet. In een chaotische race wist hij zich knap naar voren te werken, en kwam hij als vierde over de streep. Het zorgde voor dolle vreugde bij de Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing.

VeeKay begon het weekend met een momentje in de vrije training, maar wist zich in de kwalificatie te herstellen met een dertiende tijd. In de Bommarito Automotive Group 500 wist VeeKay zich goed naar voren te werken, en hield hij het hoofd koel tijdens de regenneutralisaties. De neutralisaties kwamen VeeKay niet goed uit, maar hij en zijn team bleven ijzig kalm en dat resulteerde in de knappe vierde plaats. Het is zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe.

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Hoe kijkt VeeKay terug op zijn race?

De coureur van Juncos Hollinger Racing is enorm trots op zijn resultaat, zo jubelde hij in zijn review: "Een hele goede race! De auto lag heel erg goed, na toch een lastig begin van het weekend met de crash in de vrije training. Tijdens de kwalificatie zaten we met de dertiende plaats precies in het midden van het veld met 25 auto's, maar ik wist dat we een goede raceauto zouden hebben."

VeeKay is trots op de manier waarop ze zich naar voren hebben gevochten: "We zijn tijdens de race flink naar voren geknald, al was de track position na de herstart heilig. Dat betekent dat niemand elkaar voorin het veld echt kon aanvallen voor positie: hoe we de herstart begonnen, zo kwamen we ook over de eindstreep. We zaten héél dicht op een podiumfinish, maar we hadden aan het einde van de race net niet genoeg grip om daadwerkelijk een actie op P3 te kunnen maken."

Geweldig gevoel

Het maakte verder ook niet uit, want VeeKay heeft zijn visitekaartje weer afgegeven: "Het was een heel strak weekend, hele strakke pitstops en we hebben een behoorlijk aantal topteams en hun coureurs tijdens deze race verslagen. Ik ben dus echt heel erg trots op de hele crew van Juncos Hollinger Racing. De tweede seizoenshelft is aanstaande en op resultaten zoals deze kunnen we nu gaan bouwen."

Wie ging er met de zege vandoor?

De zege op de oval van Gateway in Madison ging uiteindelijk naar Penske-coureur Josef Newgarden. De Amerikaan wist in de slotfase Andretti-coureur Marcus Ericsson achter zich te houden, al was het onderlinge verschil maar zeer klein. Het podium werd compleet gemaakt door Christian Rasmussen.

Williams_F1

Posts: 1.464

mooi resultaat en hard nodig!

  • 1
  • 8 jun 2026 - 13:48
IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (3)

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  • Williams_F1

    Posts: 1.464

    mooi resultaat en hard nodig!

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 13:48
  • Bertrand Gachot

    Posts: 747

    Goed gedaan Rinus, alleen jammer dat deze site de boel heeft gespoilerd, Ik kijk de hele dag bewust geen indycar nieuws, / "x" / twitter etc zodat ik vanavond op mijn gemakje de race terug kan kijken. Als de focus hier nou gewoon op MV blijft, zitten ze de race puristen niet in de weg.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 14:37
    • koppie toe

      Posts: 5.376

      Hier ook, vond 3 uur vannacht best laat.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 14:55

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Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Rinus van Kalmthout -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 11 sep 2000 (25)
  • Geb. plaats Hoofddorp, Netherlands, Nederland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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