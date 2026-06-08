Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft op de korte oval van Gateway zijn beste prestatie van het IndyCar-seizoen neergezet. In een chaotische race wist hij zich knap naar voren te werken, en kwam hij als vierde over de streep. Het zorgde voor dolle vreugde bij de Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing.

VeeKay begon het weekend met een momentje in de vrije training, maar wist zich in de kwalificatie te herstellen met een dertiende tijd. In de Bommarito Automotive Group 500 wist VeeKay zich goed naar voren te werken, en hield hij het hoofd koel tijdens de regenneutralisaties. De neutralisaties kwamen VeeKay niet goed uit, maar hij en zijn team bleven ijzig kalm en dat resulteerde in de knappe vierde plaats. Het is zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe.

Hoe kijkt VeeKay terug op zijn race?

De coureur van Juncos Hollinger Racing is enorm trots op zijn resultaat, zo jubelde hij in zijn review: "Een hele goede race! De auto lag heel erg goed, na toch een lastig begin van het weekend met de crash in de vrije training. Tijdens de kwalificatie zaten we met de dertiende plaats precies in het midden van het veld met 25 auto's, maar ik wist dat we een goede raceauto zouden hebben."

VeeKay is trots op de manier waarop ze zich naar voren hebben gevochten: "We zijn tijdens de race flink naar voren geknald, al was de track position na de herstart heilig. Dat betekent dat niemand elkaar voorin het veld echt kon aanvallen voor positie: hoe we de herstart begonnen, zo kwamen we ook over de eindstreep. We zaten héél dicht op een podiumfinish, maar we hadden aan het einde van de race net niet genoeg grip om daadwerkelijk een actie op P3 te kunnen maken."

Geweldig gevoel

Het maakte verder ook niet uit, want VeeKay heeft zijn visitekaartje weer afgegeven: "Het was een heel strak weekend, hele strakke pitstops en we hebben een behoorlijk aantal topteams en hun coureurs tijdens deze race verslagen. Ik ben dus echt heel erg trots op de hele crew van Juncos Hollinger Racing. De tweede seizoenshelft is aanstaande en op resultaten zoals deze kunnen we nu gaan bouwen."

Wie ging er met de zege vandoor?

De zege op de oval van Gateway in Madison ging uiteindelijk naar Penske-coureur Josef Newgarden. De Amerikaan wist in de slotfase Andretti-coureur Marcus Ericsson achter zich te houden, al was het onderlinge verschil maar zeer klein. Het podium werd compleet gemaakt door Christian Rasmussen.