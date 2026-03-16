VeeKay kijkt met gemengde gevoelens terug op lastig raceweekend

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een wisselend raceweekend op het nieuwe stratencircuit van Arlington achter de rug. De Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing wist zich redelijk te herstellen na eerdere problemen, en stelt dat de race een goed einde vormde van het weekend.

Het IndyCar-circus reisde afgelopen weekend voor het eerst af naar het stratencircuit van Arlington in de staat Texas. Voor VeeKay begon het weekend niet op de gewenste wijze na problemen in de eerste vrije training en een langdurige rode vlag in de tweede vrije training. Met weinig voorbereiding moest hij aan de kwalificatie beginnen, en kwam hij uiteindelijk tot een 21ste tijd.

VeeKay wist zich bij de start van de race goed naar voren te werken, en reed na acht rondjes op de zestiende plaats. Na een goede strategie wist de Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing zich aardig naar voren te werken, en profiteerde hij van een tijdstraf van een tegenstander. Hierdoor werd hij als veertiende geklasseerd, door een late neutralisatie zat er niets meer in.

Hoe is het gevoel bij VeeKay?

De Nederlander was redelijk tevreden met zijn race in Arlington, zo liet hij weten in zijn review: "Een redelijk goed einde voor een zwaar weekend. Een weekend dat begon met een hoop problemen, waardoor mijn enige bruikbare trainingsrondjes de laatste vijf in de tweede training waren. Ik ging helemaal blind de kwalificatie in, we hadden geen tijd om de auto af te stellen en alhoewel ik alles had gegeven, was een 21ste plaats het maximaal haalbare gezien de omstandigheden."

Verwachtingen komen niet uit

VeeKay had zich al voorbereid op een uitdagende race: "Arlington is een nieuw stratencircuit en met de kennis van het recente verleden, onder andere het stratencircuit in Nashville en in Detroit, verwachtten we dat er wel het één en ander zou gebeuren, waardoor de wedstrijd regelmatig moest worden geneutraliseerd. Dat bleek niet het geval te zijn, de enige twee gele vlaggen waren pas tegen het einde van de race. Dat hielp ons niet om verder naar voren te komen, al denk ik dat de veertiende plek een prima einde van een lastig weekend is."

Wie won de race?

De race in de straten van Arlington werd uiteindelijk gewonnen door Andretti-coureur Kyle Kirkwood. De Amerikaan wist regerend kampioen Alex Palou achter zich te houden, terwijl de ervaren Will Power het podium compleet maakte. Polesitter Marcus Ericsson moest het doen met de vierde plaats.

IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (6)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.527

    Marcus komt weer op stoom!

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 13:25
    • The Wolf

      Posts: 330

      heeft ie Grosjean nog geraakt?

      • + 1
      • 16 maa 2026 - 13:41
    • Larry Perkins

      Posts: 63.527

      Zou kunnen want Grosjean crashte vlak voor het einde. Hij lag wel ver achter Ericsson maar dat zegt bij Romain niet zo veel, zoals we weten...

      • + 1
      • 16 maa 2026 - 14:01
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.150

    Hopelijk gaat Veekay binnenkort een positievere draai vinden. Tot op heden zit hij bij een op papier beter team als vorig jaar, maar lijken de resultaten nog niet geweldig. Oke hij deed het leuk tijdens 1 oval race.

    Hopelijk kan het team en hij de komende tijd continue in de top 10 kwalificeren en eindigen. Dat zal goed doen, ook met het oog op de Indy 500 waar je wilt dat zowel de rijder als het team vol zelf vertrouwen aan komt. We weten dat Rinus het op de Brickyard vaak erg goed doet. Dit jaar moet er eens een goed resultaat komen, en een keer een foutloze Indy uit komen.

    Hij is vorig jaar (buiten zijn schuld) door het oog van de naald gekropen, en lag voor die tijd best goed in de markt (en achteraf gezien had zijn management daar beter gebruik van moeten maken). Dit jaar moet hij écht laten zien dat hij in de top thuis hoort. Anders blijft de rest van zijn loopbaan een zoektocht naar middelmatige en achterhoede stoeltjes...

    • + 2
    • 16 maa 2026 - 13:31
    • koppie toe

      Posts: 5.195

      Zijn start van het seizoen vond ik niet echt slecht.
      De ovalrace van vorige week vond ik een fout van Veekay en niet van Palou.
      En dit weekend lag niet aan Veekay zelf.
      Remproblemen in vt, lange rood in de tweede waardoor weinig gereden.
      Hij komt nog wel als steady top 10 dit jaar.

      • + 1
      • 16 maa 2026 - 13:57
  • Bertrand Gachot

    Posts: 392

    Hij heeft nu wel de beschikking over een door het team betaald coolvest voor de rest mijns inziens eerder een stap opzij dan omhoog. Met name de pitcrew van jhr zijn een stelletje obese kneuzen.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 14:45

