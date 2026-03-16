Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een wisselend raceweekend op het nieuwe stratencircuit van Arlington achter de rug. De Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing wist zich redelijk te herstellen na eerdere problemen, en stelt dat de race een goed einde vormde van het weekend.

Het IndyCar-circus reisde afgelopen weekend voor het eerst af naar het stratencircuit van Arlington in de staat Texas. Voor VeeKay begon het weekend niet op de gewenste wijze na problemen in de eerste vrije training en een langdurige rode vlag in de tweede vrije training. Met weinig voorbereiding moest hij aan de kwalificatie beginnen, en kwam hij uiteindelijk tot een 21ste tijd.

VeeKay wist zich bij de start van de race goed naar voren te werken, en reed na acht rondjes op de zestiende plaats. Na een goede strategie wist de Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing zich aardig naar voren te werken, en profiteerde hij van een tijdstraf van een tegenstander. Hierdoor werd hij als veertiende geklasseerd, door een late neutralisatie zat er niets meer in.

Hoe is het gevoel bij VeeKay?

De Nederlander was redelijk tevreden met zijn race in Arlington, zo liet hij weten in zijn review: "Een redelijk goed einde voor een zwaar weekend. Een weekend dat begon met een hoop problemen, waardoor mijn enige bruikbare trainingsrondjes de laatste vijf in de tweede training waren. Ik ging helemaal blind de kwalificatie in, we hadden geen tijd om de auto af te stellen en alhoewel ik alles had gegeven, was een 21ste plaats het maximaal haalbare gezien de omstandigheden."

Verwachtingen komen niet uit

VeeKay had zich al voorbereid op een uitdagende race: "Arlington is een nieuw stratencircuit en met de kennis van het recente verleden, onder andere het stratencircuit in Nashville en in Detroit, verwachtten we dat er wel het één en ander zou gebeuren, waardoor de wedstrijd regelmatig moest worden geneutraliseerd. Dat bleek niet het geval te zijn, de enige twee gele vlaggen waren pas tegen het einde van de race. Dat hielp ons niet om verder naar voren te komen, al denk ik dat de veertiende plek een prima einde van een lastig weekend is."

Wie won de race?

De race in de straten van Arlington werd uiteindelijk gewonnen door Andretti-coureur Kyle Kirkwood. De Amerikaan wist regerend kampioen Alex Palou achter zich te houden, terwijl de ervaren Will Power het podium compleet maakte. Polesitter Marcus Ericsson moest het doen met de vierde plaats.