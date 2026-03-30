VeeKay had op meer gehoopt in Alabama: "Een zoetzure dag"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een redelijk weekend op het Barber Motorsports Park achter de rug. De Nederlandse IndyCar-coureur van Juncos Hollinger Racing wist zich aardig naar voren te werken, en kwam uiteindelijk als veertiende over de streep. Het zorgt voor wisselende gevoelens bij VeeKay.

Na een aardig begin van het seizoen hoopte VeeKay afgelopen weekend op het circuit van Barber in de staat Alabama goed voor de dag te komen. Aan de eerste drie races had hij een goed gevoel overgehouden, en het tempo leek er goed in te zitten. Het circuit van Barber leverde hem in het verleden al goede resultaten op, en volgens VeeKay is het ook één van zijn favoriete banen op de IndyCar-kalender.

In een lastige kwalificatie kwam hij uiteindelijk niet verder dan een zestiende tijd, en dat betekende dat hij een inhaalrace moest rijden. In de race waren er opvallend genoeg geen neutralisaties, en dat betekende dat het puur om racen draaide. VeeKay verschalkte al snel een tegenstander, en klom door zijn driestopstrategie naar voren. Uiteindelijk kwam de top tien in zicht, maar moest de Nederlander het toch doen met een veertiende plaats.

Hoe kijkt VeeKay terug op zijn race?

Het zorgde voor een klein beetje teleurstelling, zo verklaarde VeeKay na afloop: "Het was een zoetzure dag. Er was niet veel wat we konden doen vanaf startplaats zestien op dit snelle, vloeiende circuit, in ieder geval niet zonder neutralisaties. De auto was heel erg snel en ik wil de gehele crew van Juncos bedanken voor hun werk. We moeten goed letten op onze kwalificatieprestaties, willen we onze ware potentie aan de buitenwereld laten zien."

Wat moet er beter?

De zaterdag bezorgde VeeKay immers geen gouden bergen: "De kwalificatie was frustrerend. We hadden een geweldig tempo op de harde band, maar helaas misten we het juiste grip window op de zachte compound. Dan sta je in een zeer competitieve klasse als de IndyCar zomaar op de achtste startrij. We hebben alles gedaan om naar voren te komen, de tweede helft van de wedstrijd was heel sterk vanuit onze kant. Ik heb alle vertrouwen dat we binnenkort mooie resultaten kunnen scoren."

Zege voor Palou

Regerend kampioen Alex Palou wist de race in Alabama op zijn naam te schrijven. Met twee vingers in zijn neus kwam hij als winnaar over de streep, en hij had een enorme voorsprong op naaste achtervolgers Christian Lundgaard en Graham Rahal.

IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (4)

  • Sander

    Posts: 1.677

    Was ook een beetje klunzige inhaal actie.

    • 30 maa 2026 - 13:39
    • incure

      Posts: 50

      Ja, maar in dit artikel wordt niets over deze actie genoemd. Voor de volledigheid; Rinus probeerde hem aan de binnenkant te zetten bij Rossi en spinde daarbij. Kan daarna wel verder, maar kostte behoorlijk wat tijd.

      • 30 maa 2026 - 14:39
  • Regenrace

    Posts: 2.520

    Cowboy Henk heeft wel vaak smoesjes. Poetsen met dat hok!

    • 30 maa 2026 - 14:07
  • Dale U

    Posts: 1.878

    Volg Veekay al jaren, durf nu wel te concluderen en dat doe ik met respect, dat Veekay middelmaat is, gewoon net niet. Wel jammer, de hype Veekay is al een tijdje voorbij.

    • 30 maa 2026 - 14:48

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

