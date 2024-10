IndyCar Series keert vanaf 2026 terug in Texas op bloedsnel stratencircuit

De Amerikaanse stad Arlington zal vanaf 2026 het decor gaan vormen voor een nieuwe IndyCar-stratenrace. Het is de bedoeling dat het stratencircuit langs verschillende Texaanse sportstadions zal gaan komen, vanwege het feit dat meerdere sportclubs hun handen ineengeslagen hebben met de IndyCar Series.

De IndyCar-organisatie Penske Entertainment, het american football-team Dallas Cowboys en REV Entertainment (organisatie achter honkbalclub Texas Rangers) hebben de handen ineengeslagen voor het organiseren van een nieuwe IndyCar-race. De Amerikaanse raceklasse zal daardoor vanaf 2026 op een stratencircuit in Arlington gaan racen.

"Dit is echt een opmerkelijke en innovatieve samenwerking", vertelde Roger Penske, de voorzitter van Penske Entertainment, bij het bekendmaken van de plannen. "Iedereen is volledig toegewijd om een bijzonder en uniek evenement te organiseren in de stad Arlington, waar alle IndyCar-sterren aan mee doen. We zijn dankbaar dat de Cowboys, de Rangers en REV Entertainment dit partnerschap met ons willen aangaan. We zijn ook dankbaar voor het team van de stad Arlington. Zij hebben hun enthousiasme en hun support continu laten blijken."

Hoge snelheden

Het 4,4 kilometer lange circuit is ook gelegen aan de stadions van beide Amerikaanse sportteams. Dat werd gisteren al duidelijk, toen het circuit bekend werd gemaakt. Daardoor kon iedereen meteen een goed beeld krijgen van het snelle, vloeiende baantje, waarop de snelheid hoger dan 290 kilometer per uur moet gaan liggen. Volgens tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden kan dit zelfs boven de 300 kilometer per uur gaan uitkomen.

"Ik denk dat je meer dan 200 mijl per uur [322 kilometer per uur, red.] gaat als je naar de rechte stukken kijkt", zei de winnaar van de laatste twee Indy 500's tegenover IndyCar.com. "Dus het wordt een heel snel circuit. Het is een goede lay-out, veel zichtbaarheid met de manier waarop ze het hebben aangelegd."

Terugkeer in Texas

Met de race gepland in maart 2026 keert IndyCar Series weer terug naar de staat Texas. Vorig seizoen reed de Amerikaanse raceklasse nog op de Texas Motorspeedway (oval), maar dit circuit staat vanaf 2024 niet meer op de IndyCar-kalender.