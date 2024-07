VeeKay in topvorm: ''Alweer een top tien finish!''

In de enerverende Grand Prix van Toronto volop crashes, mislukte inhaalpogingen, neurtralisaties en een rode vlag wist Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zijn hoofd koel te houden met strakke passeracties en een strategie in een wedstrijd die werd gewonnen door Colton Herta. De Ed Carpenter Racing-rijder startte ver buiten de top tien en werkte zich steeds verder naar voren. Het is voor de Hoofddorper alweer de derde keer op een rij dat hij bij de beste tien eindigt.

'Alweer een toptienfinish”, begon de Nederlander zeer opgetogen. ''Het was een bijzonder goede dag en een bijzonder goede race voor ons. Natuurlijk baalde ik dat ik als 22ste moest starten, want je weet dat je op een circuit als deze met veel chaos te maken krijgt. Het middenveld is druk en er staan geregeld wat blokkades op de weg, iets wat zeker op het einde van deze race veel gebeurde'', doelde de 23-jarige op de vele crashes met daaropvolgend de neutralisaties tot gevolg.



''We hadden een goede racepace en ik wil Ed Carpenter Racing bedanken voor de uitvoering van een slimme strategie. Met name op het einde van de race hadden we ons koppie er goed bij, door tijdens de neutralisatie naar zachte banden te wisselen. We hebben al eens eerder zo’n tactiek gehanteerd en ook toen werden we beloond, daarom ben ik blij dat we het nog een keer hebben aangedurfd.''



VeeKay is onwijs trots op zijn come back richting de top tien. ''Ik heb veertien tegenstanders ingehaald en ben daarmee samen met Alex Palou die van 18 naar 4 reed de ‘biggest mover’ van deze wedstrijd. Bovendien heb ik mijn derde toptienfinish in acht dagen te pakken! Nu is het tijd voor de zomerstop, want IndyCar maakt ruimte voor de Olympische Spelen. Over vier weken mogen we weer aan de bak op de oval van Gateway. Voor wat betreft de race in Toronto kunnen we tevreden zijn”, sloot VeeKay met een glimlach af.