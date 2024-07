VeeKay na P5 in Iowa: ''Dit resultaat geeft ons onwijs veel moed''

VeeKay heeft in de ovalrace van de zaterdag zich van zijn beste kant laten zien. De Nederlander, die weer tegenvallers kende in 2024, pakte zijn eerste top vijf klassering van het seizoen. Voor de geboren Hoofddorper een flinke opsteker bij de start van de tweede seizoenshelft. De Ed Carpenter Racing-rijder in de groen-zwarte nummer #21 -machine finishte vlak achter grote namen zoals Scott Dixon, Josef Newgarden en front-runners Pato O'Ward en Scott Mclaughlin, die zijn eerste zege boekte op een kombaan.



Vanaf net buiten de top tien werkte VeeKay zich naar voren en streed daarna continu met de toppers mee om de beste posities, mede dankzij goede pitstops, dat vaak de achilleshiel was van zijn werkgever. Gedurende de tweede helft van de wedstrijd was de Nederlander in de top zeven te vinden. Door het verschalken van nog twee andere concurrenten, werd het zelfs nog een vijfde positie. Gedurende de race kende de Nederlander geen grote problemen en hoefde alleen de slijtage van zijn banden in de gaten houden.



''Dat was een goede race”, klinkt VeeKay opgetogen vanuit Iowa. ''Vanaf de buitenkant heeft het er mogelijk als niets speciaals uitgezien, maar dat was stiekem precies wat we nodig hadden na die recentelijke pech. Ik wilde vandaag uit de problemen blijven en de banden goed houden. Dat is me gelukt. Ik wil de crew van de #21 askROI.com Chevrolet auto van Ed Carpenter Racing bedanken voor hun goede pitstops. Die hebben mij in combinatie met de goede herstarts naar voren gebracht.''



“Dit was de eerste race van 2024 waarin alles op zijn plek viel. Daar ben ik uiteraard heel blij mee. Bovendien is dit een doubleheader weekend en rijden we zondag nog een race op de Iowa Speedway. Na de eerste race hebben de coureurs en teams die het in eerste instantie lastig hadden natuurlijk een beter beeld van de te volgen strategie, maar aan de andere kant geloof ik dat wij ons sterke optreden kunnen doortrekken.''



''Het doel is om bij race twee op zondag een soortgelijke race af te leveren. Er worden wederom 250 rondjes afgewerkt en wederom mag ik vanuit het middenveld starten. Dit goede resultaat geeft onwijs veel moed en ik ben helemaal klaar voor de tweede wedstrijd”, klinkt VeeKay opgelucht en vastberaden.



Race twee van het doubleheaderweekend in Iowa, de Hy-Vee One Step 250, wordt vanavond (zondag 14 juli) rond 18.30 uur Nederlandse tijd verreden en is, met VeeKay vanaf startplaats vijftien, live te volgen via Ziggo Sport.