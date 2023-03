Ericsson overleeft bijltjesdag en wint verrassend in St. Pete

In St. Pete (fl.) was het bijltjesdag bij de openingsrace van 2023 in de IndyCar, maar het was Marcus Ericsson die alle chaos overleefde op het nauwe en snelle stratencircuit. De Zweed profiteerde optimaal van miskleunen bij de concurrentie.

Pato O'Ward had de winst voor het grijpen, echter kreeg in de absolute slotfase een probleem met schakelen en moest hierdoor genoegen nemen met P2. Zesvoudig kampioen Scott Dixon complementeerde het podium.

Romain Grosjean begon op poleposition en was de gehele wedstrijd een van de grootste kanshebbers voor de dagzege. Na de laatste serie pitstop duelleerde de Andretti-coureur samen met Scott McLaughlin om die felbegeerde nummer één positie. Maar voor allebei eindigden het in tranen in bocht vier toen McLaughlin te hard verdedigde aan de binnenkant.

De crash tussen Grosjean en McLaughlin was absoluut niet de enige. In ronde 1, vlak nadat de lichten doofden, was het achterin veld al raak. Meerdere auto's vielen letterlijk over elkaar heen en dat veroorzaakte een rode vlag.

The ___Escaped_link_640512778f4ee___ is red flagged after this lap 1 incident.___Escaped_link_640512778f4ef___ // @GPSTPETE pic.twitter.com/7s50XtKiTi — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) ___Escaped_link_640512778f4f2___

Bocht vier maakten meerdere slachtoffers, waaronder Rinus VeeKay die lekker op weg was en van achteren terrein goed maakte. In het gevecht met Josef Newgarden ging het mis. Sommige rijders achter de Nederlander konden hem niet ontwijken. VeeKay en de rest stapten ongedeerd uit en was teleurgesteld over het resultaat. Jack Harvey is voor de zekerheid ter controle naar het ziekenhuis.

Carbon fiber meets carbon fiber.___Escaped_link_640512778f4f3___ // ___Escaped_link_640512778f4f4___ pic.twitter.com/lqDamwDrAZ — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) ___Escaped_link_640512778f4f6___

Een andere favoriet die in bocht vier zijn strijd moest staken was Colton Herta. Met het uitvallen van de Amerikaan en Grosjean beleefde de renstal een dag om zeer snel te vergeten. Ook Herta zat aan de buitenkant voordat het onheil begon.

Full course caution again in St. Pete.



This time, @ColtonHerta is in the tire barrier.___Escaped_link_640512778f4f8___ // ___Escaped_link_640512778f4f9___ pic.twitter.com/1z6qDiv25G — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) ___Escaped_link_640512778f4fb___

Ericsson won voor de vierde keer in zijn IndyCar-carrière en neemt hierdoor meteen de leiding in het kampioenschap. In 2022 deed de voormalig F1-coureur lang mee om de titel dankzij zijn winst in de Indy 500.