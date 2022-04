Sensationele Rinus VeeKay start vanaf pole op Barber Motorsports Park

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft het onverwachte geflikt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Alabama. De Ed Carpenter Racing-coureur was de snelste man in The Fast Six (Q3) op het circuit van Barber Motorsports Park en hield onder andere regerend kampioen Alex Palou achter zich, die derde werd. Pato O'Ward stond lang aan de leiding en leek poleposition op te eisen, maar VeeKay dook met een tijd van 1.06.2507 alsnog onder de tijd van de Mexicaan door. Voor de Nederlander is dit de tweede pole uit zijn IndyCar-loopbaan.



De Grand Prix van Alabama start zondagavond 19.15 uur Nederlandse tijd en is te volgen op Ziggo Sport. VeeKay zal dan op jacht gaan naar zijn tweede zege. De vorige overwinning was op 15 mei 2021 op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway.