Ericsson wint uit geslagen positie in Nashville na 8 (!) neutralisaties, VeeKay valt uit door pech

Marcus Ericsson heeft verrassend de Big Machine City Grand Prix gewonnen. De Chip Ganassi-coureur begon de westrijd met een kapotte neus door eigen toedoen en kwam achteraan te ligggen. Dankzij acht (!) neutralisaties, waarvan twee maal een rode vlag, en juist getimede pitstions kon de voormalig F1-coureur zich terug knokken en kwam aan de leiding. Herta, de favoriet voor de zege, lag de gehele race op koers voor winst, maar crashte vlak achter Ericsson hard de muur in met nog vijf ronden te gaan. Door de klapper van Herta schoof Scott Dixon op naar P2 en zorgde daarmee voor een dubbelzege voor Chip Chanassi. James Hinchcliff werd derde in deze chaotische GP. De wedstrijd kwam door de onderbrekingen nooit echt op gang.



Raceverslag

De start in Nashville is op het nieuwe startenparcours van 3.49 kilometer lang. Vanaf de Korean War Memorial Bridge verloopt het begin zonder grote incidenten. Herta blijft aan de leiding terwijl Alexander Rossi opschuift naar P2 na een goede uitremactie op Scott Dixon. Toch wordt de wedstrijd geneutraliseerd doordat de bolide van Dalton Kellet stil valt.

Bij de herstart is het dringen geblazen in de smalle straten van Nashville. Ericsson schat de afstand tussen zijn wagen en die van viervoudig kampioen Sebastian Bourdais verkeert in en knalt vol op de achterkant van de Fransman. De Safety Car moet voor de tweede maal uitrukken. Bourdais valt uit met en Ericsson kan verder na vervanging van de voorvleugel. De Zweed sluit achteraan aan. VeeKay is in de tussentijd opgeschoven van P22 naar P15. Deze tegenvallende startpositie kwam doordat de Ed Carpenter Racing-coureur in de kwalificatie met de muur in aanraking kwam in de slotfase van Q1.

In ronde 10 van de 80 wordt de wedstrijd vervolgd. Herta laat meteen zien dat hij de grote favoriet is voor de zege. De Andretti Autosport-rijder bouwt in een paar ronden tijd snel een voorsprong op van drie seconden. Lang van deze marge kan de Amerikaan niet genieten. Scott McLaughlin staat achterstevoren door een tik van Ed Jones. Hiermee is derde safety-car-periode binnen 20 ronden een feit.

Als de groene vlag weer wordt gezwaaid, gaat het helemaal mis voor VeeKay, die op dat moment op de 12de plek bivakkeert. De Nederlander wordt slachtoffer van een opstopping in T3, veroorzaakt door Will Power bij het inhalen van teamgenoot SimonPagenaud.

Doordat 11 coureurs vast zitten in de derde bocht, wordt de rode vlag gezwaaid. Rijders worden weggesleept en enkele kunnen zelf weer verder. De piloten lijnen zich op in de pitsstraat. VeeKay heeft door deze bizarre gebeurtenis veel schade opgelopen. Toch gaat het team van Ed Carpenter Racing proberen om de nummer #21 van VeeKay aan de praat te krijgen. De Nederlander is niet de enige, ook Takuma Sato volgt hetzelfde plan.

Na een kortstondige code rood wordt de GP hervat in ronde 24 met Herta op kop met Rossi en Dixon daarachter. Herta trekt weer een gat. De pitcew van Veekay heeft puik werk verricht met het repareren van de bolide. Met zeven ronden achterstand komt de Nederlander de baan weer op, maar het blijkt een onbegonnen missie. De schade aan zijn wagen is toch de groot. VeeKay kan zijn bolide niet meer op de baan houden, schiet door bij de chicane en komt daardoor in de bandenstapels. Dit zorgt voor weer een neutralisatie, de vijfde tot dan toe. De wedstrijd heeft pas 31 ronden voltooid, waarvan het meeste onder geel.

Als de pitsstraat open is, duikt de hele kop naar binnen. Herta komt terug op P3 voor Rossi en achter Ryan Hunter-Reay en Ericsson. Dat de Amerikaan weinig posities verliest, komt omdat de Safety Car zijn tempo erg vertraagt vanwege werkende marshalls bij de wagen van VeeKay. De nummer #21-boldie wordt teruggeduwd naar de pits. Niet veel later zal de 20-jarige Hoofddorper weer de baan opkomen met dertien ronden achterstand. Ook dat loopt op niets uit en besluit uiteindelijk uit te stappen.

In de 37ste ronde gaat de strijd verder. Herta will niet blijven hangen achter Ryan Hunter-Reay en zet met behulp van Push to Pass - 150 seconden totaal aan extra 60 pk voor de gehele wedstrijd - de aanval in. In bocht zes prikt de Andretti Racing-coureur hem ernaast. Rossi wil gelijk meeklappen en zet op de brug zijn extra vermogen in. Met een late uitremactie - net zoals bij Dixon bij de start - passeert de eenmalig Indy-500-winnaar Hunter-Reay.

Voordat de Herta de koppositie kan veroveren van de Ericsson, is voor de zesde keer een full caution yellow. McLaughlin spinde op een vervelende plaats. Coureurs die aankomen zagen pas op het allerlaatste moment de gestrande bolide. Kellet zag de wagen van McLaughlin te laat. Beiden vallen uit.

Tijdens deze neutralisatie duiken veel rijders weer naar binnen voor een bandenwissel, waaronder leider Ericsson. De voormalig F1-coureur komt als achtste de baan weer op en lijkt na een kansloze positie aan het begin weer volop mee te doen voor de een goede eindklassering.

Met nog 30 ronden te gaan, wordt het veld weer losgelaten. Maar het gaat weer mis. Patricio O'Ward probeert Rossi - die was teruggezakt na een pitstop - in te halen en komen met elkaar in aanraking. Dit zorgt alweer voor de zevende onderbreking.

De wedstrijd wordt voornamelijk uitgevochten in de pitsstraat. De kop, waardonder Herta, van het veld komt naar binnen. Hierdoor komt Ericsson virtueel aan de leiding. Herta lijkt hier de wedstrijd te verliezen, maar met alles wat tijdens de race is gebeurd, is niks meer gegarandeerd.

In ronde 54 wordt de baan weer vrijgegeven. Herta probeert gelijk terrein goed te maken en niet zonder succes. Vanaf P9 stoot de jonge 21-jarige coureuer al meteen door naar P7. Maar kan na één ronde zijn opmars tijdelijk staken door alweer de zoveelste onderbreking van de race. Cody Ware spint en krijgt zijn Dale Coyne Racing niet meer op gang.



Vier ronden later vervolgt de wedstrijd. Herta pakt de koe gelijk bij de horens en gaat op vers rubber op jacht naar de zege. De Andretti Racing-coureur passeert de een na de ander en ligt binnen een paar rondes al op P2. Alleen Ericsson ligt nog voor hem.

Herta komt op de staart van de Zweed en er ontvouwt zich een spannende strijd. Met tien ronden te gaan, zoekt Herta een gaatje, maar komt steeds te kort. De Amerikaan maakt door zijn aanvalspogingen een foutje en verliest hierdoor tijd.

De 21-jarige Herta geeft niet op en zit een aantal rondes later weer vlak achter Ericsson. Echter, door zijn wil om te winnen, maakt Herta een dure fout en klapt hard in de muur. De wedstrijdleiding wil niet dat de race wordt afgevlagd achter de safety car en beslist voor de tweede maal voor een code rood.

Na de achtste neutralisatie zijn er nog twee rondes te gaan. Ericsson leidt de dans met Dixon en James Hinchcliffe achter hem. Maar vooraan gebeurt er niet veel meer. De Zweed wint uit geslagen positie zijn tweede IndyCar-race van het seizoen en carriére. Dixon finisht als tweede en zorgt daarmee voor een dubbeslag voor Chip Ganassi Racing.

In de stand komt Ericsson de top vijf binnen na zijn overwinning. Alex Palou, als zevende gefinisht, blijft aan de leiding met 410 punten. Scott Dixon schuift op naar de tweede positie in de tussenstand met 368. VeeKay is door zijn uitvalbeurt gezakt naar de negende plek in de rangschikking. De volledige stand is hier te vinden.

Volgende week staat de 12de van in totaal 16 races op het programma. Dan rijdt de IndyCar voor de tweede maal op de binnenbaan van Indianapolis Motor Speedway. De laatste keer won VeeKay daar de wedstrijd en pakt op de Brickyard zijn allereerste IndyCar-zege.