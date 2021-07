Newgarden wint in Mid-Ohio en scoort eerste seizoenszege

De Honda Indy 200 op de Mid-Ohio Sports Car Course is gewonnen door Josef Newgarden vanaf pole. De tweevoudig kampioen pakte na 80 ronden op dit technische en glooiende circuit voor Penske en hemzelf de eerste zege van het seizoen. De Amerikaan en het team waren op Road America dichtbij de overwinning, maar pech voorkwam dat. Rinus VeeKay had meer gehoopt van zijn rentree en werd zestiende na problemen in zijn laatste stint.

Raceverslag

In de openingsronde is er gelijk een incident. James Hinchcliffe rijdt op de staart van teamgenoot Ryan Hunter-Reay. Hinchcliffe spint hierdoor midden op de baan..Felix Rosenqvist - die ook zijn rentree maakt - kan de Amerikaan niet meer ontwijken en loopt schade op. VeeKay rijdt daar ook in de buurt, maar blijft uit de malaise. Deze chaos zorgt meteen voor een neutralisatie.

In ronde vier is het veld weer onderweg. Josef Newgarden behoudt vanaf pole de leiding voor Herta. Daarachter probeert Scott Dixon Will Power te passeren in bocht vier. Zij aan zij gaan beiden bocht vijf in, maar dat loopt slecht af voor Power. De Penske-coureur spint met rokende banden. Het veld daarachter probeert met weinig zicht Power te ontwijken. Dat gaat bij iedereen goed - ook bij VeeKay - , maar bij Ed Jones gaat het mis. Die knalt op de Penske-bolide en moet net als Power opgeven. Dit incident veroorzaakt de tweede neutralisatie voordat er ook maar één ronde onder groen is voltooid. VeeKay profiteert van deze chaos en klimt op naar P7.

In de negende ronde gaat de wedstrijd verder. Aan de kop is de stand onveranderd. Newgarden, Herta en Marcus Ericsson is de slagvolgorde.

De eerste serie pitstops zijn vanaf ronde 20. VeeKay duikt in ronde 24 naar binnen voor vers rubber en stapt over op de harde band. De Ed Carpenter Racing-coureur had daarvoor geen grip meer en voelde de druk van Graham Rahal achter hem. Na zijn stop komt de Nederlander op P16 en heeft vrije lucht.

De rijders vooraan rijden langer door dan VeeKay. Newgarden, Ericsson en kampioenschapsleider Alex Palou komen in ronde 30 naar binnen voor een stop. Een ronde daarvoor waren Dixon en Rossi al naar binnen gekomen. Herta is de laatste van de top drie die naar binnen komt, maar verliest veel tijd bij zijn stop. De jonge Amerikaan komt op P7 de baan weer op.

Na de pitstops schuiven Ericsson, Dixon, Rossi en Palou een plaatsje op door de problemen bij Herta. VeeKay hoopte terrein goed te maken met zijn vroege stop, maar is terug te vinden op de tiende plek.

Newgarden heeft zijn voorsprong op meer dan de helft van de race uitgebreid. De Amerikaan rijdt in niemandsland. Ook Ericsson kent een eenzame middag. De spanning is wel terug te vinden in de strijd om P3. Dixon, Rossi, Palou, Rahal en Herta liggen erg dicht bij elkaar.

VeeKay komt in ronde 53 binnen voor zijn tweede stop. De 20-jarige Nederlander gaat opnieuw naar een setje hard. Newgarden volgt vanaf de leiding hetzelfde plan en komt nu als één van de eerste van de kop naar binnen. Als de rest vooraan ook is gestopt, heeft Newgarden zijn virtueel leidende positie weer terug. Palou pakt in de tussentijd via de pitstops de derde plek van Dixon af.

Herta rijdt door en komt een van de laatsten naar binnen in het gevecht om P3. De kans hierop wordt bij zijn garage direct in de prullenbak gesmeten. De Andretti Racing-coureur laat namelijk zijn bolide afslaan en verliest voor de tweede keer in de pitstraat kostbare seconden.

Twintig ronden voor het einde is het gevecht om het laatste podiumplekje nog open, maar Dixon ziet Palou meter voor meter aan de horizon verdwijnen. De titelverdediger en zesvoudig kampioen kan de Spanjaard niet meer bijhouden en moet met 10 ronden voor het einde steeds meer in zijn spiegels kijken.

VeeKay kent problemen met zijn bolide, want zijn rondetijden zijn niet om naar huis te schrijven. De Nederlander rijdt rond buiten de top vijftien en wordt uiteindelijk zestiende.

Vijf ronden voor het einde wordt het toch nog spannend voor de zege. Newgarden moet zijn tempo vertragen om de finish te halen met genoeg brandstof, maar ook achterliggers zorgen voor tijdverlies. Ericsson komt hierdoor angstvallig dichtbij, maar in tegenstelling tot Road America is er voor Newgarden nu wel een goede afloop. De IndyCar-kampioen van 2017 en 2019 mag naar de Victory Lane voor de tweede keer in Mid-Ohio. Ericsson wordt tweede op minder dan een seconde. Palou rijdt als derde over de eindstreep en scoort belangrijke punten voor het kampioenschap.

De overwinning voor Newgarden heeft een extra gouden randje. Penske behaalde namelijk 50 jaar geleden zijn eerste zege. Chevrolet feest ook mee met Penske. De motorleverancier verslaat Honda in haar 'thuisrace'. Fabrieken van de Japanners staan in de buurt van het circuit.

In de stand blijft Palou bovenaan voor Patricio O'Ward en heeft 39 punten voorsprong. Dixon staat derde voor Newgarden. Ericsson komt door zijn tweede plek de top vijf binnen. VeeKay zakt naar de achtste positie.

De komende vijf weken houdt de IndyCar een zomerstop. De volgende race is pas op 8 augustus op het stratencircuit van Nashville.