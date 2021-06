Palou wint op Road America na problemen met Newgarden in slotfase

De negende ronde van het IndyCar-kampioenschap is gewonnen door Alex Palou , mede dankzij problemen met Josef Newgarden in de slotfase. Van begin tot eind waren beiden met elkaar in gevecht in de REV Group Grand Prix op Road America. Rinus VeeKay deed niet mee in Elkhart Lake vanwege een steutelbeenblessure. Zijn tijdelijke vervanger Oliver Askew werd twaalfde.

Newgarden op pole houdt de leiding na het zwaaien van de groene vlag. Harvey snoept P2 af van Herta. Nummer twee in stand Palou schuift ook een plaatsje op naar de vierde positie. Leider in de tussenstand O'Ward rijdt op plek negen nadat de Mexicaan als tiende was gestart.

Herta, die op de eerste startrij de race aanving, verliest steeds meer terrein. Eerst passeert Palou voor P3 en later komen Power en Grosjean hem ook voorbij. Herta op P6 heeft geen grip meer en moet naar binnen. De winnaar van St. Petersburg openen in ronde 11 van de 55 samen met Power en Grosjean het strategische bal. Alledrie kiezen ze voor de harde band.

Vooraan rijdt Newgarden door en onbedreigd aan kop. Harvey volgt op zes seconden met Palou vlak daarachter. Harvey besluit in ronde 12 een stop te maken en komt vlak voor Power de baan op met zijn koude hardere banden. Die heeft meer momentum en verschalkt de Meyer Shank Racing-coureur. De nummer één van de wedstrijd komt in ronde 13 binnen en stapt ook over op de hardere band. Palou komt kort aan de leiding en rijdt in ronde 14 de pits in en volgt dezelfde strategie.

Newgarden pakt de kop terug nadat Dixon is gestopt. Palou is door zijn latere tankbeurt en bandenwissel doorgeschoven naar de tweede plek. Power is dankzij zijn sterke openingsfase op P3 te vinden. Harvey is terug gezakt naar de vierde positie.

In ronde 17 vliegt rookie en oud-NASCAR -kampioen Jimmy Johnson in de muur na een foutje en veroorzaakt een neutralisatie. Dit heeft geen invloed op de rangorde vooraan want bijna iedereen heeft een stop gemaakt.

Twee ronden later hervat de wedstrijd. Newgarden wil opnieuw een marge opbouwen, maar Palou kan als enige het tempo van de Penske-coureur goed volgen en zit binnen een seconde. De rest haakt voorlopig af.

Op de helft van de wedstrijd spint Marcus Ericsson van de baan na een overstuurmomentje en komt stil te staan in het gras. Een tweede neutralisatie is het gevolg. Heel veel pitcrews staan klaar om hun coureurs te ontvangen. Bijna iedereen gaat naar binnen en het wordt een drukte van jewelste. Magnussen, de invaller voor Felix Rosenqvist bij McLaren, en Sato blijven buiten op een alternatieve strategie. De Deen komt hierdoor aan de leiding. Ericsson krijgt zijn auto weer aan de praat en zou de race als zesde eindigen.

In ronde 25 herstart Magnussen de race. Palou en Newgarden vechten daarachter om de virtuele leiding. Ze gaan zij aan zij door de eerste twee bochten. Newgarden houdt stand.

Magnussen ziet zijn voorsprong verkleinen door gripverlies en creëert een treintje van rappe coureurs achter hem. In ronde 31 gaat eerst Sato hem voorbij. Om meer pijn te voorkomen, gaat Magnussen naar binnen, hopende op nog een full course yellow. Nadat Sato ook is gestopt, heeft Newgarden weer de koppositie.

Magnussen kende een moment of fame, maar zijn race eindigt in mineur in ronde 35. De Deen zet zijn auto stil naast de baan na technische problemen. Dit zorgt voor de derde onderbreking van de wedstrijd. Magnussen en zijn Arrow McLaren SP wordt weggesleept. In de tussentijd duiken een aantal coureurs naar binnen voor een gokje, waaronder Harvey. In de 38ste ronde wordt het veld weer losgelaten.

Drie ronden later duikt Newgarden naar binnen voor zijn laatste stop. Palou en Herta, die zich had terug geknokt naar P3, komen een ronde later voor hun laatste stop. Newgarden behoudt de virtuele leiding. Harvey, Askew, Sato en Chilton rijden nog voor hem, maar moeten nog naar binnen of brandstof sparen, zoals Harvey.

Palou heeft met 7 ronden te gaan zicht op Newgarden en kruipt dichter op de staart van de Penske-bolide. Alleen Askew rijdt nog voor deze twee, maar doet niet mee om de winst. Met vijf ronden te gaan, duikt hij naar binnen, hopende op een neutralisatie. En die komt er meteen erna. Jones spint van de baan door een technisch mankement. Hierdoor kan Askew zich opwerken naar P12.

Met drie ronden te gaan, maakt het publiek zich klaar voor een spannende slotfase. Het groen wordt weer gezwaaid. Palou pakt bij de herstart Newgarden de leiding. De Amerikaan heeft problemen, verliest meer plekken en kukelt van het podium. Weer geen Penske-zege. En weer een zege die op het laatst in het putje valt voor het team. Vorige week overkwam het Power in Detroit.

Palou zegeviert voor de tweede keer dit seizoen, na de openingsrace op Barber Motorsport. Herta wordt tweede en Power maakt het podium compleet. Door de overwinning neemt Palou de leiding over in de tussenstand van Pato O'Ward. Die werd negende in de race. VeeKay zakt door zijn afwezigheid naar P6.

Smaakmaker van de wedstrijd was Grosjean. De Dale Coyne Racing-coureur was continu in gevecht en zorgde voor prachtige inhaalacties binnendoor en buitenom. Het leverde de voormalig F1-coureur uiteindelijk een vijfde plek op.

Uitslag race

1. Alex Palou

2. Colton Herta 1.911

3. Will Power 2.985

Volledige uitslag klik hier

Stand kampioenschap

1. Alex Palou - 349

2. Patricio O'Ward- 321

3. Scott Dixon - 296

6. Rinus VeeKay- 243

Volledige stand: gebruik bovenstaande link en klik op 'drivers'.

De volgende race is over twee weken in Mid-Ohio.