Kwalificatie Indy 500: VeeKay plaatst zich voor Fast Nine

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft zich in de geplaatst voor de Fast Nine tijdens de kwalificatie voor de Indy 500. Daarin gaan de negen snelste rijders uitvechten wie volgende week op pole mag starten op de legendarische motor speedway. Scott Dixon was de rapste van allemaal, terwijl de Nieuw-Zeelander als eerste aan de beurt kwam. De Fast Nine start zondagavond Nederlandse tjjd vanaf 20.30.