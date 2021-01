Ed Jones vindt voor 2021 onderdak bij Dale Coyne Racing

Ed Jones keert voor het komende IndyCar-seizoen terug bij het team waarvoor hij in 2017 debuteerde, namelijk Dale Coyne Racing. De in de Verenigde Arabische Emiraten geboren coureur bestuurt in 2021 de auto met startnummer 18. In 2018 kwam hij uit voor Chip Ganassi Racing en in 2019 verdedigde hij de eer van Ed Carpenter Racing.

Vorig jaar ontbrak Jones op de IndyCar-grid, maar nu maakt hij een rentree bij Dale Coyne Racing. "Ik ben verguld om met voor het komende seizoen bij Dale Coyne Racing te voegen. Ik ben mijn IndyCar-loopbaan bij dit team begonnen en de samenwerking met Jimmy Vasser en James Sullivan heeft zich de afgelopen drie jaar bewezen als sterke combinatie. Dit is echt een perfecte kans voor mij."

Teameigenaar Dale Coyne: "We zijn heel blij dat Ed Jones terug is bij ons voor het IndyCar-seizoen 2021. We vonden het jammer dat hij na zijn debuutseizoen vertrok, maar we hebben altijd contact gehouden. Ed beleefde een geweldig eerste jaar in de IndyCar in 2017, inclusief een derde plaats in de Indy 500. We hopen nu de draad weer op te pikken en kijken uit naar een sterk seizoen."