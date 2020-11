Ervaren Castroneves hunkert naar vierde zege in Indy 500

De 45-jarige coureur Helio Castroneves maakt een nieuwe comeback voor het IndyCar-seizoen van 2021 en hoopt daar zijn vierde zege te behalen op de Brick Yard. De excentrieke coureur zal voor zes races instappen in de tweede wagen van Meyer Shank Racing. De drievoudig Indy 500-winnaar is een levende racelegende en staat bekend als de man die zijn overwinningen viert met de fans door als een Spider-Man de hekken in te klimmen.



De indrukwekkende palmares van de geboren Braziliaan spreekt boekdelen. Met dertig overwinningen, vijftig polepositions, vier tweede plaatsen in het kampioenschap en de drie Indy 500 -overwinningen in 2001, 2002 en 2009, komt de IndyCar-legende in veel records terug. Maar de ervaren rot in het vak hunkert naar meer. Een vierde overwinning op de befaamde Indianapolis Motor Speedway staat hoog in zijn wensenlijst. De populaire coureur vindt het Meyer Shank Racing -team de juiste plek om dat doel te bereiken. ''Het is een geweldige kans voor een come back en om iets unieks op te bouwen. De teambazen hebben de gave om echt iets goeds neer te zetten, hoewel ik voel dat er een lange weg is te gaan, maar dat is het doel. Ook vanwege de terugkeer naar de Indy 500 om die vierde overwinning te behalen. Het zou geweldig zijn om dat te doen met Meyer Shank Racing.''

Castroneves, die al 351 starts achter zijn neem heeft staan, zal beginnen met de Grand Prix op de road course van Barber Motorsports Park. Dat is de tweede race van het seizoen en zal op 11 april van start gaan. Een week later is de Braziliaanse coureur te zien in de straten van Long Beach, voordat de 45-jarige rijder afreist naar de Indianapolis voor de Indy 500 op 30 mei. In augustus is de kersverse Meyer Shank Racing-coureur ook te bewonderen op de binnenbaan van de beroemde motorspeedway. Zijn laatste twee wedstrijden zijn in september in op de road courses in Portland en op Laguna Seca.

''We hebben een geweldige kans hier en ik zie niet wat ons kan stoppen om geweldige resultaten te halen en races te winnen. Iedereen is enthousiast en we moeten het momentum meenemen en het vertalen naar de auto's van Jack en mij. Hij is al onderdeel van het team. Het zal geweldig zijn om onze krachten te bundelen, zodat we kunnen samenwerken met niet één, maar twee auto's . Er is geen enkele reden dat we niet in de top vijf kunnen finishen in deze races, geen één. We kijken er naar uit om dat voor mekaar te krijgen'', sloot de legendarische racecoureur af.

Afgelopen seizoen reed het team van Meyer Shank Racing, opgericht door Mike Shank in 1989 in Columbus, Ohio, met één bolide in de hoogste Amerikaanse autosportklasse. De IndyCar-wagen was een opvallende verschijning met een flitsende paars-zwarte livery. Voor 2021 is er extra budget voor het Amerikaanse team vrijgemaakt om een tweede auto op de grid te zetten. Mede dankzij een kapitaalinjectie van Liberty Media, de eigenaren van de Formule 1. Het mediabedrijf heeft namelijk voor 70 procent van de internetradiozender Sirius XM in bezit, één van de sponsors van Meyer Shank Racing.

De renstal doet sinds de Indy 500 van 2017 mee met de IndyCar. De jaren daarna werd hun deelname steeds serieuzer met zes wedstrijden in 2018, tien races in 2019 en een volledig seizoen in dit jaar. Deze groei was altijd de intentie geweest van de renstal uit Ohio. Met het bouwen van een tweede wagen en het contracteren van de Braziliaanse coureur, wordt dat andermaal bevestigd.



De teambaas is ontzettend blij met de komst van de drievoudig Indy 500-winnaar. ''Ik denk dat er genoeg redenen zijn om te vertellen dat Helio de juiste man is voor ons, met de passie die je ziet bij elke andere 20-jarige coureur. Ik denk dat hij vier keer zoveel kennis heeft als ieder ander, en ik zal eerlijk zijn, we hebben data van alle rijders bekeken. En als we dan de cijfers zien van Helio in 2016 en 2017 is hij in elke categorie in de top vier te vinden", doelt de teambaas waarschijnlijk over zijn prestaties in de race, kwalificatie, eindstand of carrière.

''We zagen een rijder die op een niveau acteert waarin hij de strijd kan aangaan met iedereen. En als laatste, want kan Helio doen om Jack Harvey te helpen? We bouwen ons programma rondom Jack en we hebben de mogelijkheid om dat uit te breiden. We geloven dat Helio daarvoor de juiste man is.''

Harvey reed dit seizoen als enige voor Meyer Shank Racing en de Brit deed het niet onverdienstelijk met zes finishes in de top tien, goede startposities en een vijftiende plek in het kampioenschap, drie punten achter de nummer twaalf. Een overwinning volgend jaar zal niet onverwacht uit de hoek komen voor de 27-jarige coureur.